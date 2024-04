Ra mắt 3 đội hình thanh niên tình nguyện mới

Ngày 7-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an Nhân dân phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.