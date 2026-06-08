Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng

Sáng 8-6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới".

Sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Lễ ra mắt cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới". Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Ấn phẩm tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, phản ánh những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng; đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn mới.

Cuốn sách gồm 6 phần, tập trung vào các nội dung: giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam; xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; nâng cao hiệu quả các lĩnh vực khác của công tác tư tưởng.

Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho rằng cuốn sách thể hiện tư duy lý luận sắc sảo, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cũng theo ông Vũ Trọng Lâm, công tác tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của ngành tuyên giáo và dân vận mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị; phải chủ động định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh 3 giá trị nổi bật của cuốn sách: luận giải có hệ thống vai trò của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định nhiệm vụ “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” của công tác tư tưởng; thể hiện tư duy đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng trong bối cảnh công nghệ số, truyền thông số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ.

Cuốn sách cũng là tài liệu có ý nghĩa thiết thực đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ban tổ chức đã trao tặng sách đến lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đại biểu tham dự lễ ra mắt. Ảnh: NGUYỄN CHẮT



Tại lễ ra mắt, TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhận định cuốn sách là công trình có giá trị tổng kết lý luận và thực tiễn sâu sắc; là tài liệu tham khảo hữu ích cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản, các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách góp phần lan tỏa những quan điểm lớn của Đảng về công tác tư tưởng, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

VĨNH XUÂN