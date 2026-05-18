NXB Kim Đồng ra mắt loạt sách về khoa học và công nghệ

Chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18-5), NXB Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý học hiện đại.

NXB Kim Đồng vừa ra mắt các ấn phẩm khoa học, công nghệ và AI nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai cho bạn đọc trẻ.

"Lược sử trí khôn" của tác giả Max Bennett, do Nguyễn Việt Long dịch

Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay.

Dựa trên “năm bước đột phá” trong tiến hóa, sách tái hiện hành trình hình thành trí tuệ sinh học qua nhiều thử nghiệm, thất bại và bước ngoặt. Từ đó, cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người: khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp.

"Sống thư thái trong thời đại AI" của của hai tác giả Franz Himpsl và Dirk von Gehlen, do PGS-TS Lương Chi Mai và Lê Quang dịch

Với Sống thư thái trong thời đại AI, tác giả đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay: Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày?

Sách lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động qua việc gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ.

"Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học" của tác giả Tony Prescott, do Hoàng Long dịch

Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học lại đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ: Vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động?

Ba ấn phẩm trên thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của NXB Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

QUỲNH YÊN