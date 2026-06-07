Ra mắt sách "Mỗi nghề một bông hoa" của tác giả Lê Minh Hoan

Ngày 7-6, tại Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (phường Sài Gòn, TPHCM), tác giả Lê Minh Hoan đã có buổi giao lưu, giới thiệu đến bạn đọc ấn phẩm Mỗi nghề một bông hoa (NXB Tổng hợp TPHCM).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cùng đông đảo người thân, bạn bè và sinh viên.

Ấn phẩm Mỗi nghề một bông hoa có dung lượng hơn 100 trang, được tác giả Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, dành để vinh danh 31 nghề nghiệp như: nhà giáo, bác sĩ, lễ tân khách sạn, nông dân, lao công, shipper… Với tâm thế “kính nghề yêu nghiệp”, tác giả đã viết bằng sự thấu cảm và chia sẻ với từng nhân vật gắn liền với công việc mà họ đang làm.

Ấn phẩm "Mỗi nghề một bông hoa"

Chia sẻ tại chương trình, tác giả Lê Minh Hoan cho biết, ban đầu ông không có ý định in sách mà chỉ muốn viết để chia sẻ góc nhìn cá nhân. Cảm hứng bắt nguồn từ những chuyến thăm các trường đại học, cao đẳng nghề, nơi ông nhận thấy cần phải giúp sinh viên hiểu được giá trị xã hội của nghề nghiệp để các em có thể tự hào về con đường mình đã chọn.

Sau "Mỗi nghề một bông hoa", tác giả Lê Minh Hoan cho biết, ông sẽ tiếp tục viết, đồng thời cũng mong sẽ có nhiều người cùng chung tay để nhiều nghề nghiệp khác được chia sẻ cụ thể qua trang sách

“Giá trị của một nghề nghiệp nằm ở sự tử tế, trách nhiệm và những giá trị thực tế mà người làm nghề mang lại cho xã hội. Không có nghề thấp kém, chỉ có những câu chuyện nghề chưa được kể...", tác giả Lê Minh Hoan gửi gắm.

Ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, cho rằng, mỗi nghề nghiệp được gói gọn trong 2 đến 3 trang với dung lượng chữ không nhiều, rất phù hợp với thị hiếu "đọc ngắn nhưng hiểu sâu" của độc giả hiện nay, bao gồm cả thế hệ Gen Z. Ấn phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về nghề nghiệp mà còn là một tiếng nói tôn vinh những nghề nghiệp hợp pháp, tạo ra giá trị cho xã hội.

QUỲNH YÊN