Ra mắt cuốn sách "Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới"

Ngày 19-6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách "Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới" của GS-TS Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

GS-TS Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Cuốn sách tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của GS-TS Nguyễn Hòa Bình, được kết cấu thành 8 phần.

Nội dung khái quát những vấn đề cốt lõi của quá trình đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, từ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính đến phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo đời sống nhân dân.

GS-TS Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đại biểu tham dự lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc phản ánh các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước đã và đang được triển khai trong thực tiễn, mà còn thể hiện rõ tư duy lý luận gắn với thực tiễn sinh động của quá trình điều hành đất nước.

Qua từng bài viết, cuốn sách đặt ra và gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Nội dung sách thể hiện tinh thần đổi mới, hành động và trách nhiệm trước nhân dân; tư duy lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả quản trị.

Tọa đàm giao lưu với tác giả tại lễ giới thiệu cuốn sách. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Đánh giá về giá trị của ấn phẩm, TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, cuốn sách đã tổng kết sâu sắc thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành những lĩnh vực trọng yếu của đất nước trong giai đoạn đổi mới; phản ánh quá trình chuyển hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách và hành động cụ thể, đồng thời làm rõ những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Theo TS Vũ Thanh Mai, cuốn sách còn gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cùng yêu cầu mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới con người và phục vụ nhân dân.

Tại lễ ra mắt sách, GS-TS Nguyễn Hòa Bình đã giao lưu với các đại biểu và phóng viên về những nội dung trọng tâm của cuốn sách, tập trung vào các vấn đề như xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo; công tác cán bộ trong quá trình tinh gọn bộ máy; xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm; cùng triển vọng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

VĨNH XUÂN