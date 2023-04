Ra mắt cuốn sách "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

Ngày 12-4 tại Hà Nội, Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất (Những phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng công an nhân dân Việt Nam).

Cuốn sách Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất tổng hợp, chắt lọc những ý kiến chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng công an nhân dân, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, qua đó thể hiện sự quan tâm và tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

Nội dung cuốn sách, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, lời huấn thị của đồng chí Lê Duẩn “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, trở thành “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân “tự soi”, “tự sửa”, xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”.

Với quy trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản hết sức nghiêm túc, khoa học, công phu và chặt chẽ, đến nay, cuốn sách Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất đã được ra mắt bạn đọc.

Với 208 trang, cuốn sách được kết cấu thành 2 phần lớn. Trong đó, phần thứ nhất gồm 8 bài phát biểu, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về lực lượng công an nhân dân từ khi đồng chí làm Tổng Bí thư đến nay (từ năm 2011); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từ tháng 10-2018 đến sau Đại hội XIII của Đảng; 3 thư và 1 lời tựa cho cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945- 2015)”.

Phần thứ hai gồm 120 hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng công an nhân dân và 20 ảnh Tổng Bí thư và bạn bè quốc tế, trong đó điểm nhấn là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn những chuyến đi công tác nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó thể hiện tình cảm tin yêu, quý trọng, gần gũi, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua cuốn sách, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân sẽ càng thêm thấm nhuần sâu sắc những tình cảm quý báu và sự kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta dành cho lực lượng công an nhân dân, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS-TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc tổ chức biên soạn, ra mắt cuốn sách nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Thượng tướng, PGS-TS Trần Quốc Tỏ yêu cầu, sau lễ giới thiệu cuốn sách, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp chặt chẽ với NXB Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương tiến hành phát hành sách theo kế hoạch được giao và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuốn sách; cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp, các đơn vị địa phương khẩn trương tổ chức tiếp nhận và có hình thức phù hợp để quán triệt, truyền tải nội dung, ý nghĩa, giá trị cuốn sách tới đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; phát động cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện học tập và không ngừng phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, hình thức sách đẹp, hấp dẫn, có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị, là tư liệu bổ ích không chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với mọi tầng lớp nhân dân”.

Cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất sẽ được xuất bản dưới phương thức sách giấy và sách điện tử trên các nền tảng số của NXB Chính trị quốc gia Sự thật để bạn đọc có điều kiện được tiếp cận một cách rộng rãi hơn ấn phẩm quan trọng này.