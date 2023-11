Ra mắt giải pháp giám sát an ninh mạng 24/7 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 23-11, tại Hà nội, Công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS) vừa ra mắt giải pháp NCSOC giám sát an ninh mạng 24/7 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là giải pháp tổng thể bao gồm từ phần mềm nền tảng, hạ tầng công nghệ đến dịch vụ vận hành, cho phép kết nối tất cả trong một, giám sát toàn bộ các thành phần trong hệ thống mạng, từ các thiết bị máy chủ, máy trạm đến các giải pháp an ninh như diệt virus, tường lửa…

Theo đó, NCSOC giám sát tất cả các sự kiện diễn ra trên hệ thống từ nhỏ nhất, phân tích, đánh giá, qua đó phát hiện sớm và ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng. Giải pháp này giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thể phòng, chống nguy cơ bị xâm nhập, cài mã độc gián điệp, lấy cắp cơ sở dữ liệu khách hàng, tài liệu nội bộ, mã hoá dữ liệu quan trọng…

Thống kê từ Bộ Công an cho biết, hiện nay tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân ở Việt Nam rất nghiêm trọng, trong đó có 2 yếu tố chính là tội phạm đột nhập và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Trong năm 2023, Bộ Công an đã thực hiện cảnh báo, xử lý hàng chục triệu các vụ việc có liên quan đến xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân. Còn theo Bộ TT-TT, mỗi tháng đã ghi nhận hàng nghìn cuộc tấn công mạng hướng vào Việt Nam, với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Phân tích các cuộc tấn công dữ liệu điển hình đã xảy ra tại Việt Nam, các chuyên gia NCS cho biết, trong mỗi vụ việc, 95% thời gian hacker sẽ dành cho việc dò quét, xâm nhập từng bước vào hệ thống và chỉ 5% là thời gian thực hiện đánh cắp dữ liệu và phá hoại. Như vậy, cơ hội để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công là rất cao. Nếu được giám sát an ninh mạng 24/7 liên tục, các doanh nghiệp có thể phát hiện từ sớm các dấu hiệu hệ thống bị tấn công, từ đó hoàn toàn có thể ngăn chặn được khả năng xảy ra lộ lọt dữ liệu.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ NCS cho biết, với NCSOC, các thiết bị của khách hàng không cần phải có kết nối ra Internet vẫn có thể được bảo vệ. Đồng thời tận dụng được năng lực tính toán của máy chủ trung tâm để triển khai các công nghệ về dữ liệu lớn (BigData); đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tự động tìm ra các mối nguy hiểm một cách nhanh nhất.