Ra mắt sách tưởng niệm danh họa Trần Văn Cẩn

Nằm trong tứ trụ thứ nhất của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại Trí - Lân - Vân - Cẩn, danh họa Trần Văn Cẩn thể hiện tài năng ở cả mảng tranh lụa, tranh sơn mài, tranh sơn dầu đến tranh khắc gỗ. Những tác phẩm của ông góp phần hình thành nên diện mạo của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Cuốn Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được lên ý tưởng từ năm 2020, hoàn thiện trong vòng 4 năm. Tác phẩm cũng giới thiệu một số bức họa hiếm, có bức chưa từng được công bố của danh họa Trần Văn Cẩn như tranh lụa Ở hang, được sáng tác năm 1951.

Tranh lụa Ở hang, được sáng tác năm 1951 của danh họa Trần Văn Cẩn

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến, các tác phẩm của ông đi theo 3 mệnh đề gồm: lịch sử, di sản và xã hội. Đó cũng là hướng khai thác của cuốn sách mới về danh họa Trần Văn Cẩn. "Họa sĩ Trần Văn Cẩn gắn bó sâu đậm với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ông góp công lớn sưu tầm tác phẩm cho bảo tàng từ năm 1973. Tranh của danh họa Trần Văn Cẩn cho thấy cái nhìn bao quát về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua những giai đoạn lịch sử. Cuốn sách vừa được giới thiệu cũng thể hiện chặng đường sáng tác trải dài theo lịch sử của ông", bà Nguyễn Hải Yến nói.

Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, danh họa Trần Văn Cẩn cùng với thế hệ vàng Trường Mỹ thuật Đông Dương đặt những viên gạch đầu tiên cho nền cốt vững chắc của mỹ thuật hiện đại - đương đại Việt Nam thế kỷ 20.

Nhạc sĩ Paul Zette trao tặng tác phẩm Little Thuy Minuet cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

"Từ những nẻo đường gian khổ qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc cho đến ngày hòa bình, thống nhất đất nước, ông vẫn là người tận tụy, tận tâm trong thầm lặng và chỉ để cho ngọn bút tài hoa cất giọng trên từng tác phẩm. Ông hồn hậu sống và vẽ, là người đồng hành thủy chung với số phận của dân tộc, của đất nước", họa sĩ Lương Xuân Đoàn bày tỏ.

Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng tiếp nhận tác phẩm âm nhạc Little Thuy Minuet do nhạc sĩ Paul Zette trao tặng. Đây là bản nhạc được Paul Zette viết theo cảm hứng của tác phẩm Em Thúy của danh họa Trần Văn Cẩn. Với sự đồng hành của NSND Ngô Hoàng Quân, bản nhạc đã được chuyển soạn cho nhóm nhạc thính phòng và lần đầu được công diễn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong sự kiện này. Bản nhạc Little Thuy’s Minuet là một món quà ý nghĩa, cùng với Bảo vật quốc gia Em Thúy sẽ được tiếp tục lưu giữ và phát huy tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

MAI AN