Rà soát toàn bộ hồ sơ đề nghị khởi tố trốn đóng bảo hiểm xã hội tại TPHCM

Đoàn kiểm tra liên ngành do Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, BHXH Việt Nam làm trưởng đoàn. Thành viên đoàn là đại diện các đơn vị Văn phòng Bộ Công an, Cục An ninh chính trị nội bộ thuộc Bộ Công an và Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Quản lý thu - Sổ thẻ, Vụ Pháp chế thuộc BHXH Việt Nam.

Các buổi làm việc trực tiếp của đoàn kiểm tra liên ngành tại một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM sẽ có sự tham gia của đại diện cơ quan BHXH TPHCM, đại diện PA03, PA04, PC03, PC01 và công an các quận, huyện liên quan thuộc Công an TPHCM.

Mục đích của hoạt động kiểm tra liên ngành lần này nhằm phát hiện đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lập hồ sơ làm căn cứ xử lý theo quy định.

Đồng thời, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để làm cơ sở nghiên cứu đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan.

Bên cạnh kiểm tra doanh nghiệp, đoàn kiểm tra sẽ rà soát toàn bộ hồ sơ đề nghị khởi tố về hành vi trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do BHXH TPHCM thực hiện; xác định các hạn chế, vướng mắc để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất giữa hai ngành.