Ra sông tắm, hai em nhỏ bị nước cuốn, mất tích

Nghe tiếng la hét kêu cứu dưới sông, người dân đã chạy đến cứu được một em nhỏ, hai em còn lại đã bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngày 14-9, tin từ UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi trên sông Ba đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 13-9, các em: L.M.Y.S, K.Y.T (cùng 9 tuổi, học lớp 4) và K.Y.L (6 tuổi, học lớp 1, cùng ngụ xã Đức Bình, rủ nhau ra sông tắm. Trong lúc tắm, cả ba em bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Ba

Nghe tiếng la hét, kêu cứu, người dân ở khu vực gần đó chạy đến cứu được em K.Y.L. Riêng hai em L.M.Y.S và K.Y.T mất tích.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em K.Y.T và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng em L.M.Y.S chưa tìm thấy.

Chính quyền địa phương đề nghị Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đóng nước để hỗ trợ công tác tìm kiếm, đồng thời huy động tối đa lực lượng tại chỗ để tìm kiếm nạn nhân.

MAI CƯỜNG