Xuống ao tắm, nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

Trong lúc chơi cùng bạn, cháu Ng. đã ra chỗ nước sâu và bị đuối nước, tử vong.

Chiều 9-8, ông Nguyễn Hữu Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 7 tử vong. Nạn nhân là em P.Đ.B.Ng. (sinh năm 2012, học sinh lớp 7E Trường THCS Đắk Buk So, xã Tuy Đức).

z6889922757033_18d4e61ef961f599d3ea8a5b8d0a86f8.jpg
Hồ nước, nơi nạn nhân bị đuối nước

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, sau khi cùng gia đình đi bẻ bắp về, cháu Ng. cùng hai bạn xuống hồ tắm. Lúc này, người chú của Ng. đã căn dặn chỉ nên tắm gần bờ. Tuy nhiên, trong lúc chơi đùa dưới nước cùng bạn, cháu Ng. đã ra chỗ nước sâu và không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã xuống hồ trục vớt nhưng khi tìm được cháu Ng. thì nạn nhân đã tử vong.

