Rét cóng kéo dài, người dân đổ xô mua thiết bị sưởi ấm

Cùng với đó, tại một số siêu thị điện máy lớn, như: Media Mart, HC, Pico, Nguyễn Kim… lượng khách hàng mua các thiết bị sưởi ấm, phòng chống rét cũng tăng lên đáng kể.

Đại diện siêu thị Media Mart trên phố Lê Văn Lương cho biết, ngay từ đầu mùa đông, siêu thị này đã chuẩn bị một lượng lớn hàng để phục vụ nhu cầu sưởi ấm của người dân, dù nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng lên khá cao vì rét đậm kéo dài nhưng vẫn không xảy ra tình trạng khan hàng và tăng giá.

* Đến chiều 28-1, hai bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do dùng than củi sưởi ấm đã qua cơn nguy kịch. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trước đó, khoảng 4 giờ ngày 25-1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.T.M. (63 tuổi, trú xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn) trong tình trạng hôn mê.

Tiếp đó, khoảng 10 giờ ngày 26-1, đơn vị tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân L.T.N. (90 tuổi, trú xã Yên Ninh, huyện Yên Định) trong tình trạng lơ mơ, giảm ý thức. Người nhà hai bệnh nhân này cho biết, do giá rét nên bà M. và bà N. đã dùng củi đốt trong phòng ngủ đóng kín để sưởi ấm, rất may con cháu phát hiện kịp thời nên đưa hai bà đi cấp cứu.

* Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cho biết, thôn Mia, xã An Hà vừa xảy ra vụ 3 người trong một gia đình tử vong, nghi do bị ngộ độc khí than vào rạng sáng 28-1. Theo đó, anh Đ.V.N. (sinh năm 1984) cùng vợ là chị P.T.V. (sinh năm 1983) và con trai Đ.V.Đ (sinh năm 2019) được phát hiện tử vong trong phòng ngủ hơn 10m2 kín cửa, dưới nền nhà có một chậu than hoa đã cháy hết.

* Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tình trạng rét hại (nhiệt độ dưới 13 độ C) diễn ra ở vùng núi Bắc bộ và rét đậm ở đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 29-1. Từ ngày 30-1, nhiệt độ nhích lên, trời ấm trở lại.

Trong khi ở vùng ven biển Nam bộ, triều cường đang tái xuất hiện. Cập nhật đến ngày 29-1, mực nước biển tại Vũng Tàu đạt 4,05m kết hợp gió Đông Bắc cấp 6-7, sóng biển cao 2-3,5m. Một số nơi ở ven biển Đông Nam bộ có thể ngập do triều cường xuất hiện buổi sáng và buổi chiều.

MINH KHANG - PHÚC VĂN