Rộn ràng du lịch đầu năm mới

Ngày đầu năm mới 2026, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức chào đón các đoàn khách quốc tế đầu tiên đến xông đất. Không khí vui đón Tết Dương lịch cũng diễn ra rộn ràng khắp nơi...

Chào đón khách nước ngoài đầu tiên

Ngày 1-1, nhiều cảng hàng không trên cả nước đã tổ chức chương trình chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2026 như: Điện Biên, Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), Chu Lai, Đà Nẵng, Phù Cát (Gia Lai), Tân Sơn Nhất và Côn Đảo (TPHCM).

Du khách vui chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM) ngày đầu năm 2026. ẢNH: HÂN GIA

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TPHCM tổ chức “Lễ đón đoàn khách du lịch đến TPHCM đầu năm 2026” trong năm mới. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện và sống động của TPHCM trong năm nay. Hai chuyến bay quốc tế xông đất thành phố là VN30 từ Đức đến TPHCM của Vietnam Airlines, hạ cánh lúc 6 giờ 35 và chuyến bay QR974 từ Qatar đến TPHCM của Qatar Airways, hạ cánh lúc 7 giờ 15.

Không gian đón khách được trang trí theo chủ đề tết truyền thống, với tiểu cảnh chợ Bến Thành, hoa mai, hoa cúc và cụm chữ “I Love Vibrant HCMC”. Du khách được trải nghiệm trà tết, bánh mứt, thư pháp, nặn tò he, mang lại không khí ấm áp ngay khi đến thành phố.

Cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu 0V8057 của hãng hàng không Vasco xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh tại sân bay Côn Đảo đưa 72 du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) trong ngày đầu tiên của năm mới 2026.

Rạng sáng 1-1, chuyến bay mang số hiệu W207 từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc, mang theo những vị khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc đến đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang)... Đoàn khách xông đất đã nhận được quà tặng là các voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) với trị giá lên đến 1 triệu đồng/khách.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đón đoàn khách du lịch tàu biển đầu tiên của năm mới. ẢNH: MAI AN

Sáng 1-1, tại sân bay Liên Khương, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón 250 du khách đầu tiên xông đất đến địa phương trên chuyến bay mang ký hiệu VN6172 từ TPHCM đi Đà Lạt.

Tại Cảng hàng không Điện Biên, chuyến bay nội địa mang số hiệu VN1804 của Vietnam Airlines khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã hạ cánh lúc 15 giờ 15, chở khoảng 200 hành khách, đánh dấu chuyến bay đầu tiên đưa du khách đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ trong năm mới. Ở miền Trung, Vietnam Airlines phối hợp với các địa phương tổ chức đón khách gắn với các chương trình chào năm mới, trong đó có Đà Nẵng, Huế, Gia Lai...

Tại Hà Nội, các di tích lịch sử - văn hóa mở cửa từ sớm, đón khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã trở thành điểm đến thu hút nhiều gia đình và khách nước ngoài. Vở diễn “Kinh đô Thăng Long” sử dụng 3D mapping cùng Không gian trải nghiệm số vừa ra mắt tạo điểm nhấn nổi bật, mang đến cách tiếp cận di sản sinh động, hiện đại. Cùng thời điểm, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng ghi nhận lượng khách lớn ngay từ đầu giờ sáng. Trong dịp này, khu di tích ra mắt chương trình “Âm sắc Việt”, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đêm, làm phong phú trải nghiệm văn hóa tại di tích.

Cùng ngày, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức đón đoàn khách du lịch tàu biển đầu tiên của năm mới. Tàu Celebrity Solstice mang quốc tịch Malta chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng, mở đầu cho mùa du lịch tàu biển 2026. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chào đón, tặng hoa và gửi lời chúc mừng năm mới tới du khách.

Tại Lạng Sơn, đoàn 40 du khách quốc tế xông đất đầu năm tham gia hành trình khám phá các điểm đến tiêu biểu như: Đền Mẫu Đồng Đăng, Ga Đồng Đăng, Động Tam Thanh, Nhà thờ Cửa Nam, Tượng đài Hoàng Văn Thụ. Chuỗi hoạt động này mở màn cho chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh trong năm 2026.

Vui đón năm mới

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí vui đón năm mới rộn ràng lan tỏa khắp các vùng miền. Tại TPHCM, nhiều điểm đến đặc trưng ghi nhận lượng khách tăng ngay từ những ngày đầu năm mới. Ngoài các tuyến tham quan nội đô, du khách còn lựa chọn ghé thăm Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố… Năm nay, Suối Tiên triển khai nhiều chương trình hấp dẫn như “Sống chất Việt - Chill Tết mới”, các hoạt động tương tác, bốc thăm trúng thưởng iPhone 17 Pro và vàng 9999. Tại Thảo Cầm viên Sài Gòn. Ngay từ sáng sớm, các gia đình đưa trẻ nhỏ đến tham quan, tìm hiểu thế giới động vật kết hợp vui chơi ngoài trời. Những khu vực trải nghiệm, trò chơi thiếu nhi thu hút đông người...

Đến với xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Tuần Văn hóa Du lịch Măng Đen chính thức diễn ra, kéo dài 4 ngày thu hút đông đảo du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Tại các điểm có hoa anh đào như Quảng trường trung tâm, Khu 36 hộ, điểm check-in thôn Kon Tu Rằng và đặc biệt là khu vực hồ Đam Bri thu hút đông khách tham quan, chụp ảnh... Địa phương đã huy động thêm phòng lưu trú tại các làng du lịch cộng đồng vùng ven, nâng tổng số phòng đưa vào phục vụ lên khoảng 1.800 phòng và đều đã kín chỗ. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Măng Đen đón khoảng 8.000 lượt khách.

Khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) và vùng ven của tỉnh, hoa mai anh đào bắt đầu khoe sắc bung nở, nhiều du khách lựa chọn kỳ nghỉ tết kết hợp ngắm mai anh đào. Tại phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, các điểm du lịch tại Mũi Né (phường Mũi Né) ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh, trong đó du khách quốc tế tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2025. Đại diện Little Mũi Né Cottages Resort (phường Mũi Né) cho biết, cơ sở có 60 phòng, nhưng trong kỳ nghỉ tết đã kín phòng, phần lớn là du khách quốc tế đến từ Tây Âu và Đông Âu. Tại một số resort từ 3 đến 5 sao ở Mũi Né, công suất phòng đạt từ 80%-90%, nhiều nơi đạt 100%, cao điểm là từ ngày 1 đến ngày 3-1.

Tại Khánh Hòa bên cạnh du lịch văn hóa, các tour biển đảo tiếp tục là lựa chọn thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý bến tàu du lịch (Ban Quản lý vịnh Nha Trang), cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bến tàu du lịch Nha Trang phục vụ hơn 3.500 lượt khách mỗi ngày. Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lượng hành khách qua cảng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 đạt hơn 95.000 lượt, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

NHÓM PV