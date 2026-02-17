Mùng 1 Tết Bính Ngọ: Cả nước có 24 người tử vong do tai nạn giao thông

Chiều 17-2, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông khiến 24 người thiệt mạng, có 41 người bị thương.

CSGT đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng 17-2 (Tức mùng 1 Tết Bính Ngọ)

So với cùng thời điểm này năm trước, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương đều giảm.

Toàn bộ số vụ tai nạn và số người chết xảy ra trên tuyến đường bộ; tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trong ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 6.100 trường hợp vi phạm, tạm giữ 31 xe ô tô, hơn 1.700 xe mô tô và 85 phương tiện khác.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn sáng 17-2

Cơ quan công an cũng đã tước 147 giấy phép lái xe, trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với hơn 1.000 trường hợp.

Trong số hơn 6.100 trường hợp trên, công an phát hiện hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; có 2 trường hợp sử dụng ma túy.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, từ 10 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã ra quân đầu năm thực hiện kiểm soát nồng độ cồn.

Tại Hà Nội, theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), tại khu vực phố cổ Hà Nội, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ tại các tuyến, nút giao trọng điểm.

Lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn đối với cả người điều khiển ô tô và xe máy. Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng thiết bị đo định tính; thời gian kiểm tra nhanh gọn, không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân du xuân.

Tại địa bàn các phường Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, trong sáng cùng ngày, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng đồng loạt triển khai các tổ công tác làm nhiệm vụ trên các tuyến giao thông trọng điểm. Qua các chốt kiểm tra trên toàn địa bàn Thủ đô, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở các mức khác nhau.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng ngừa ùn tắc; đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ xe sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông…

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; qua đó góp phần bảo đảm giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an lành.

Tại Hà Nội, cùng với việc triển khai ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ sớm, hệ thống hàng ngàn camera AI sẽ hoạt động 24/24 giờ để giám sát các hành vi vi phạm khác nhau.

ĐỖ TRUNG