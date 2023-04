Rủ nhau cướp tiệm vàng, đôi vợ chồng lãnh án 15 năm tù

Bị cáo Đỗ Duy Khánh và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa (cùng 22 tuổi, quê tỉnh Long An) bàn kế hoạch, mua bình xịt hơi cay trên mạng rồi rủ nhau đi cướp vàng ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) để lấy tiền trả nợ.

Chiều 11-4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Khánh 8 năm tù và vợ Khánh là Nguyễn Thị Kim Thoa (cùng 22 tuổi, quê tỉnh Long An) nhận mức án 7 năm tù với cùng tội danh cướp tài sản.

Trước đó vào dịp giáp Tết Quý Mão 2023, Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận tin báo từ người dân, có một đôi nam nữ lạ mặt giả vờ mua vàng tại tiệm vàng Kim Chi, sau đó cướp 1 dây chuyền vàng 24k trọng lượng 3 chỉ, 1 mặt dây chuyền vàng 24k trọng lượng 1 chỉ và 1 vòng đeo tay vàng 24k trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá tài sản trên 32 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông và Công an xã Mỹ An nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới đã truy bắt được 2 nghi phạm Khánh và Thoa khi cả hai đang trốn trong vườn xoài ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An (huyện Chợ Mới), đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật vừa cướp được.

Khánh và Thoa khai nhận, do nợ nần bị đòi vào dịp giáp tết, nên sau khi bàn bạc thống nhất, khoảng 16 giờ ngày 4-1, hai người điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Chi giả vờ hỏi mua. Tại đây, chủ tiệm đưa cho 1 sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và 1 vòng đeo tay vàng để xem.

Sau khi xem xong, Thoa kêu chủ tiệm tính tiền thì Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy vàng, cả hai chạy ra ngoài, bỏ lại phương tiện, rồi cùng nhau bỏ chạy.