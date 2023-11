Rước họa vì lạm dụng xoa bóp, bấm huyệt

Xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi thải độc là phương pháp trị liệu y học cổ truyền (YHCT), người bấm huyệt sẽ dùng tay tác động lên các huyệt, da thịt và gân khớp của người bệnh, các tác động vật lý đó sẽ kích thích vào hệ thần kinh, giúp nâng cao thể lực và giảm bớt một số loại bệnh. Tuy nhiên, nhiều người đang lạm dụng các phương pháp trị liệu này, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Xoa bóp, bấm huyệt tràn lan

Phản ánh với Đường dây nóng Báo SGGP, sau một đêm ngủ dậy, anh Lê Xuân Hòa (46 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy người đau nhức, cổ cứng không quay được và nghe người quen tư vấn, anh Hòa tìm tới một cơ sở bấm huyệt gần nhà.

Sau khi thực hiện liệu trình 5 ngày liên tục vừa xoa bóp, bấm huyệt vừa chiếu đèn hồng ngoại, tình trạng bệnh của anh Hòa không giảm mà còn nặng hơn, cơ thể không hết đau nhức, cổ cứng mà còn bị tê bì chân tay.

“Do rất đau mỏi và khó khăn trong hoạt động bình thường, tôi phải nhờ người thân đưa tới bệnh viện. Qua chiếu chụp, các bác sĩ phát hiện tôi bị hội chứng cổ vai gáy và bị tụ máu sau gáy gây chèn ép dây thần kinh nên khi bấm huyệt tình trạng bệnh không giảm mà nghiêm trọng hơn”, anh Hòa chia sẻ.

Trong khi đó, tại một số bệnh viện như Việt Đức, Châm cứu Trung ương, Y học cổ truyền Trung ương… các bác sĩ đã phải cấp cứu, điều trị cho không ít trường hợp bị tai biến nghiêm trọng do lạm dụng bấm huyệt, xoa bóp.

Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết, hiện nay, nhiều người có suy nghĩ bấm huyệt, xoa bóp, giác hơi thải độc là phương pháp chữa bệnh không cần thuốc, có thể chữa được nhiều bệnh như xương khớp, đau mỏi vai gáy, thoát vị đĩa đệm, đau đầu, mất ngủ… Tuy nhiên, đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm bởi các phương pháp này chỉ là phòng và hỗ trợ điều trị bệnh.

Hơn nữa, một số trường hợp thực hiện các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt nhưng do không nắm chắc chỉ định, kỹ thuật và những điều cấm kỵ nên gây ra tai biến khó lường cho người bệnh và khách hàng. Cùng với đó, còn có tình trạng một số người tự học xoa bóp, bấm huyệt trên mạng sau đó “thực hành” với người thân của mình, là hành động nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Cần sự chuẩn xác

Theo một số thầy thuốc YHCT, xoa bóp, bấm huyệt là phương pháp trị liệu bằng tay, người bấm huyệt sẽ dùng tay tác động lên các huyệt, da thịt và gân khớp của người bệnh, các tác động vật lý đó sẽ kích thích vào hệ thần kinh tạo nên những thay đổi của thể dịch, nội tiết giúp nâng cao năng lực hoạt động của lục phủ ngũ tạng, nâng cao thể trạng cơ thể và giảm bệnh tật. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thực hiện liệu pháp này, đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức nhất định về Đông và Tây y. Bởi, trên cơ thể con người có khoảng 1.000 huyệt nên khi xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi thải độc cần sự chuẩn xác cao vì chỉ cần thực hiện sai phương pháp, không đúng các huyệt đạo có thể gây nguy hiểm cho người bệnh.

Làm rõ thêm, PGS-TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, cho biết, xoa bóp, bấm huyệt là kỹ thuật trị liệu bằng tay phổ biến trong YHCT. Tuy nhiên có những người sau khi xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi chẳng những không khỏe ra mà còn bầm tím người, ê ẩm hơn, có khi bị sai khớp, gãy xương, thậm chí tử vong. Nguyên nhân thường do nhân viên thiếu chuyên môn, xoa bóp, bấm huyệt không đúng cách, không phù hợp với thể trạng người bệnh.

“Có những vị trí khi tác động lực vào chúng sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố, tuần hoàn máu. Nhưng lại có những huyệt đạo chí mạng không được tác động lực vào dù là nhỏ nhất. Nếu chúng ta lạm dụng phương pháp này, nhất là ở những cơ sở spa, vật lý trị liệu không uy tín, nhân viên không được đào tạo bài bản, không có kiến thức chuyên môn thì rất dễ dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe”, PGS-TS Đậu Xuân Cảnh lưu ý.

Trước thực trạng nhiều người đang có quan niệm xoa bóp, bấm huyệt là phương pháp trị bệnh an toàn, có thể áp dụng điều trị nhiều bệnh khác nhau với mọi đối tượng, các thầy thuốc YHCT khuyến cáo, phương pháp xoa bóp, bấm huyệt có thể phù hợp với người này, bệnh này nhưng với người khác, bệnh khác lại không. Do đó, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải lựa chọn được các cơ sở chuyên khoa uy tín, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản tại bệnh viện YHCT, trung tâm phục hồi chức năng để có liệu trình, phương pháp điều trị phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của bản thân.

Cùng với đó, sau khi sử dụng các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi nếu thấy bất cứ biểu hiện khác thường nào cần lập tức đến các cơ sở y tế để khám, phát hiện bệnh và kịp thời điều trị.