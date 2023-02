Sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa quan trọng với lực lượng công an

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay”.

Tọa đàm được tổ chức trực tuyến trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Tại tọa đàm, các tham luận đã tập trung lãm rõ nhiều nội dung cơ bản của cuốn sách, qua đó khẳng định, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tác phẩm của Tổng Bí thư đã chỉ rõ vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “phòng ngừa từ xa, từ sớm”, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Cuốn sách có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, tọa đàm không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.