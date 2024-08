Samsung ra mắt thẻ nhớ microSD 1TB với hiệu suất nâng cao

Thẻ nhớ microSD PRO Plus và EVO Plus sử dụng công nghệ V-NAND tiên tiến của Samsung để ghi lại và lưu trữ những khoảnh khắc thường nhật một cách an toàn và đáng tin cậy.

Thẻ nhớ microSD PRO Plus của Samsung

Với dung lượng gia tăng, PRO Plus và EVO Plus mở ra những khả năng mới cho các thiết bị di động như điện thoại thông minh, camera hành động, thiết bị bay (drone) và máy chơi game cầm tay. PRO Plus và EVO Plus cung cấp đa dạng lựa chọn cho người dùng bao gồm 128 GB, 256GB, 512GB và 1TB. Bên cạnh đó, EVO Plus còn có phiên bản 64GB.

PRO Plus giúp người dùng lưu trữ nội dung chất lượng cao với trải nghiệm hiệu suất tuyệt vời, đẩy nhanh quá trình sáng tạo. Sản phẩm hứa hẹn đem đến hiệu suất vượt trội cùng độ tin cậy tuyệt đối với các tùy chọn dung lượng lưu trữ từ 128GB đến 1TB, cung cấp tốc độ đọc tuần tự lên tới 180 MB mỗi giây (MB/s) và tốc độ ghi tuần tự lên tới 130MB/s .

Trong các hoạt động hằng ngày, EVO Plus giúp nâng cao khả năng lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với tốc độ truyền lên tới 160MB/s. Sản phẩm cũng được trang bị UHS Speed Class 3 (U3) và Video Speed Class 30 (V30) cho video 4K UHD với hiệu suất ứng dụng chuẩn A2, cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm truyền tải và đa nhiệm mượt mà.

Thẻ nhớ microSD EVO Plus của Samsung

Nhờ sử dụng bộ điều khiển dựa trên công nghệ xử lý 28 nanomet (nm), thẻ microSD PRO Plus và EVO Plus 1TB của Samsung cải thiện đáng kể hiệu quả năng lượng, vượt trội so với dòng sản phẩm trước đây vốn sử dụng công nghệ 55nm. Điều này cho phép người dùng tận dụng tối đa thời lượng pin của thiết bị khi sử dụng thẻ nhớ 1TB của Samsung.

PRO Plus và EVO Plus tương thích với nhiều thiết bị hằng ngày để lưu trữ dữ liệu một cách an toàn, bao gồm điện thoại thông minh Android, máy tính bảng và máy chơi game cầm tay. Sản phẩm cũng tương thích với các thiết bị được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như camera hành động hoặc thiết bị bay (drone) để tạo nội dung, chỉnh sửa và lưu trữ dữ liệu.

Các mẫu thẻ nhớ dung lượng 1TB PRO Plus và EVO Plus sẽ được mở bán toàn cầu, PRO Plus có giá 659.000 đồng với phiên bản 128GB và 3.571.000 đồng với phiên bản 1TB. Trong khi đó, thẻ nhớ EVO Plus có giá 264.000 đồng cho phiên bản 64GB và 3.314.000 đồng cho phiên bản 1TB.

BÌNH LÂM