Sản lượng điện thương phẩm Đà Nẵng tăng 15,5% so với năm 2023

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện thương phẩm đạt 1,75 tỷ kWh, tăng 15,5% so với năm 2023. Nhìn chung, các thành phần phụ tải đều có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ, nổi bật là thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 24% so với cùng kỳ do thời gian qua, có nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Đà Nẵng.

Tiêu thụ điện TP Đà Nẵng phá mức kỷ lục trong lịch sử vào ngày 14-6-2024

Công suất điện cực đại đạt 668 MW (vào ngày 14-6), vượt 8,7% so với công suất cực đại năm 2023. Sản lượng điện ngày lớn nhất là 13,7 triệu kWh (vào ngày 14-6), vượt 7,8% sản lượng cực đại năm 2023.

Qua 6 tháng đầu năm 2024, PC Đà Nẵng đã phát hiện, kịp thời cảnh báo an toàn 144 trường hợp công trình thi công xây dựng sửa chữa nhà, thi công hạ tầng giao thông có nguy cơ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Qua kiểm tra, PC Đà Nẵng đã phát hiện một số trường hợp người dân có hành vi câu cá dưới đường dây lưới điện cao áp (như khu vực Bàu Làng, quận Thanh Khê) có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố và tai nạn điện. Các trường hợp này, PC Đà Nẵng đã mời chính quyền địa phương phối hợp lập biên bản xử lý, đồng thời phân công nhân viên tăng cường tuần canh kiểm tra.

6 tháng đầu năm 2024, có 2 trường hợp sự cố lưới điện do người dân thả bong bóng bay vào đường dây trong đợt Tết Nguyên đán 2024; 1 trường hợp xe múc của Công ty Cienco 5 trong quá trình thi công tại cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đã xâm phạm vào đường cáp ngầm trung áp gây sự cố mất điện 1.070 khách hàng tại thôn Phú Thượng, Hòa Khê, Xuân Phú, Đại La.

Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đề cập về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động điện lực và sử dụng điện, ông Thái Việt Hùng, Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương TP Đà Nẵng) cho biết, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn Đà Nẵng đạt khoảng 3,69%. Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời toàn thành phố là 81,6MW (đạt 33% theo kế hoạch đến năm 2025). Theo Quyết định 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thực hiện Quy hoạch điện VIII phân bổ cho TP Đà Nẵng, nguồn điện mặt trời mái nhà đến năm 2030 là 30MW. Hiện Sở đang chờ cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để có cơ sở triển khai.

Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tính đến 17-4-2024, PC Đà Nẵng đã ký biên bản thỏa thuận tiết kiệm điện với 28.121 khách hàng thuộc nhóm hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, đạt tỷ lệ 100%, sản lượng cam kết tiết kiệm điện đạt 46,8 triệu kWh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã triển khai quyết định quan trọng nhằm đảm bảo cung ứng điện, tiết kiệm điện và an toàn điện trên phạm vi cả nước. Đặc biệt là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII) và Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng rõ ràng về việc phát triển bền vững hệ thống điện lực.

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng chi tiết trong những tháng cuối năm 2024, đặc biệt là trong mùa khô khi nhu cầu điện tăng cao.

XUÂN QUỲNH