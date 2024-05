Sản phụ vừa mang thai vừa mang khối u nặng 1,5kg

Ngày 15-5, Bệnh viện Quốc tế City (CIH) cho biết, vừa mổ sinh và bóc tách khối u to chèn ép thai nhi cho sản phụ M.T.V.A. (29 tuổi, ngụ Vũng Tàu). Bệnh nhân có tiền sử bị nhân xơ tử cung với kích thước nhỏ không đáng kể. Trong quá trình mang thai, nhân xơ đã phát triển to lên và chèn ép thai nhi, đẩy thai nhi lệch sang một bên trong bụng mẹ.

Qua thăm khám ở một cơ sở y tế, sản phụ cho biết các bác sĩ khuyên nên bỏ thai để bảo đảm sức khỏe cho người mẹ. Tuy nhiên, sản phụ và gia đình vẫn quyết tâm tìm kiếm thêm ý kiến chuyên gia để hy vọng giữ em bé.

Theo TS-BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Quốc tế City, sản phụ tìm đến khi mang thai khoảng 2 tháng và có nhân xơ tử cung kích thước khoảng 10cm.

Ekip bác sĩ mổ bắt con thành công cho sản phụ

Trong quá trình mang thai, một phần dinh dưỡng từ mẹ nuôi nhân xơ, một phần dinh dưỡng nuôi em bé. Do đó, quá trình phát triển của em bé cũng song song với sự phát triển của nhân xơ. Trong suốt thai kỳ, các bác sĩ đã kiểm soát tốt khối u cũng như sức khỏe của mẹ và bé. Khi gần đến ngày dự sinh của sản phụ, nhân xơ tử cung to và em bé bị đẩy lệch sang hẳn một bên. Do đó, trong quá trình phẫu thuật, Bác sĩ đã rất khó khăn trong việc tìm đường vào để lấy em bé.

Sau khi bắt bé thành công, các bác sĩ thấy trên sản phụ lộ diện một nhân xơ kích thước khoảng 6 - 7 cm và một nhân xơ khác to gần bằng tử cung mang thai. Ngay lập tức, ekip đã nhanh chóng may, phục hồi tử cung cho sản phụ; đồng thời bóc tách khối u.

"Sau 3 tiếng phẫu thuật, em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,4 kg; đồng thời khối u cũng được bóc tách có kích thước lớn với trọng lượng 1,5 kg, chiều dài 26cm, chiều ngang 20cm. Quá trình phẫu thuật, lượng máu mất đi rất ít, không phải truyền máu, sản phụ và em bé đều phục hồi nhanh chóng sau đó", TS-BS. Tạ Thị Thanh Thủy thông tin.

Theo TS-BS. Tạ Thị Thanh Thủy, sản phụ đi khám thai phát hiện có khối nhân xơ tử cung hay u nang buồng trứng thì bác sĩ sẽ theo dõi, đánh giá khối u lành hay ác. Nếu là khối u lành, sản phụ sẽ được bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe cho đến cuối thai kỳ. Trong trường hợp sản phụ có thể sinh thường, khối u sẽ được tiếp tục theo dõi và có hướng xử lý sau thời kỳ hậu sản. Trong trường hợp khối u chèn ép hoặc gây cản trở em bé, bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp mổ sinh và xử lý luôn khối u nếu thuận lợi để bảo đảm không gây tai biến cho sản phụ.

THÀNH SƠN