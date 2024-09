Sẵn sàng cho người dân vào tránh trú an toàn trong các cơ sở giáo dục

Sau công điện ngày 4-9 về chủ động ứng phó bão số 3, ngày 7-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tiếp tục có Công điện số 1188/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh/thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về việc tăng cường ứng phó với cơn bão số 3 (Yagi).

Người dân ở những ngôi nhà không kiên cố trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã được sơ tán đến nơi an toàn

Theo đó, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục và nhân dân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu giám đốc sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ, Bộ GD-ĐT về phòng chống bão số 3. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn; tuyệt đối không chủ quan với hoàn lưu sau bão.

Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức học nội trú, bán trú, cần có biện pháp bảo đảm an toàn và chuẩn bị lương thực, nước uống cho học sinh tại ký túc xá; không để các em về nhà trong khi mưa bão, mất an toàn,

Bộ GD-ĐT yêu cầu tiếp tục chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án bảo đảm an toàn các công trình trường học; di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại. Các địa phương lên phương án dọn vệ sinh trường lớp, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đảm bảo sạch sẽ, an toàn khi học sinh trở lại trường học và có kế hoạch dạy bù trong thời gian học sinh nghỉ học.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu giám đốc sở GD-ĐT các tỉnh, thành sẵn sàng cho người dân vào tránh trú trong các cơ sở giáo dục có điều kiện cơ sở vật chất an toàn.

PHAN THẢO