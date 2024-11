Sáng nay 30-11, nhiệt độ TPHCM còn 21 độ C

Sáng nay 30-11, nhiệt độ tại TPHCM giảm mạnh, chỉ còn 21 độ C, đánh dấu mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa.

Theo các chuyên gia khí tượng, nền nhiệt Đông Nam bộ và Tây Nguyên đang giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán. Sáng nay là thời điểm lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này tại Đông Nam bộ.

Thời tiết vẫn duy trì cảm giác mát mẻ vào sáng sớm đến hết sáng 1-12. Từ ngày 2-12, nhiệt độ tại TPHCM và khu vực Nam bộ dự kiến sẽ tăng dần lên.

Theo ghi nhận tại các trạm khí tượng của các trung tâm dự báo quốc tế, hôm nay 30-11 cũng là ngày hiếm hoi mà toàn bộ khu vực Đông Nam bộ sẽ không ghi nhận nhiệt độ vượt quá 32 độ C. TP Biên Hòa là nơi có nhiệt độ cao nhất khu vực, chỉ đạt 31,9 độ C, trong khi các nơi khác dao động từ 29 đến 31,6 độ C.

Nhiệt độ sáng sớm nay 30-11 tại TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ những ngày sắp tới tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 5 và 6-12, Bắc bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, gây mưa rải rác và trời chuyển rét rõ rệt.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, thời tiết phổ biến nắng vào ban ngày, mưa rào vài nơi vào chiều tối và đêm. Trọng tâm là ngày 2 đến 6-12, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh.

Từ ngày 1 đến 5-12, sóng biển có xu hướng giảm, dao động 1,5-3m ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, từ ngày 6-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sóng biển ở khu vực Bắc Biển Đông tăng lên, đạt 2-4m.

VĂN PHÚC