Sạt lở, lũ quét vùi lấp nhiều nhà và xe ở Hà Giang

Cùng lúc đó, tại xã Việt Vinh, lũ quét làm sập hoàn toàn 2 hộ dân với 6 nhân khẩu, 5 người chạy thoát, 1 người bị vùi lấp.

Cả nửa quả đồi sập xuống Quốc lộ 2 tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) vào khoảng 10 giờ sáng nay 29-9

Theo thông tin sơ bộ từ Công an tỉnh Hà Giang, sáng nay 29-9, trên địa bàn huyện Bắc Quang đã xảy ra mưa to đến rất to, kèm theo dông, sét.

Một số xã và thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nề, gồm Thượng Bình, Đồng Tâm, Việt Vinh, Hữu Sản, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành…

Hiện tại chưa thống kê được cụ thể thiệt hại

Đặc biệt, tại xã Việt Vinh, nước lũ đã cuốn trôi bà Vần Thị Xưởng (sinh năm 1970, ở thôn Thượng Mỹ).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Việt Vinh đã huy động lực lượng chức năng để tìm kiếm nạn nhân.

Mưa gió gây thiệt hại tại huyện Bắc Quang sáng 29-9

Tại xã Đồng Tâm, sạt lở đất đã vùi lấp nhà bếp của gia đình ông Mai Ngọc Thắng (thôn Bản Buốt). Cháu Mai Thị Chang, học sinh lớp 5, chưa kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Mưa lớn đã gây thiệt hại cho 15 hộ gia đình tại các xã Việt Vinh và Đồng Tâm.

Bên cạnh đó, Quốc lộ 2 tại Km51 đoạn qua xã Việt Vinh bị nước lũ tràn qua với độ sâu khoảng 1m, gây gián đoạn hoàn toàn giao thông.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Quang đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, nắm bắt tình hình, xác minh thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng cũng đã giúp di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng thời, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ, ngập úng và sạt lở gây ra.

VĂN PHÚC