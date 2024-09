Quảng Ngãi: Xuất hiện điểm sạt lở núi, vết nứt đất dài 60m

Do mưa lớn trên địa bàn xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà), vị trí núi Mang Kà Muồng xuất hiện vết nứt. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Sơn Hà, Đảng ủy, UBND xã Sơn Bao tiến hành kiểm tra thực địa vị trí núi Mang Kà Muồng.

Qua kiểm tra, tại núi Mang Kà Muồng đã xuất hiện điểm sạt lở, diện tích đất bị ảnh hưởng trực tiếp khoảng 1.500m2. Các vết nứt dài 60m, đoạn sụt lún sâu nhất khoảng 2m, dưới chân núi có đất đá sạt xuống thành đống. Tại vị trí kiểm tra có nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào nếu mưa kéo dài nhiều ngày.

Vết nứt núi Mang Kà Muồng, thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Vết nứt và sạt lở núi Mang Kà Muồng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tuyến đường ĐH77 nối dài đi Hồ Nước Trong, Nhà văn hóa thôn, điểm trường mầm non Hướng Dương, các hộ dân dưới chân núi cùng với hơn 1.500m2 đất nông nghiệp và keo trồng trên đất.

Các đơn vị tiến hành kiểm tra vị trí nứt núi

Ngoài ra, nguy cơ ảnh hưởng gián tiếp đến nhà ở của 5 hộ dân sống lân cận; 5.000m2 đất nông nghiệp phía trên đỉnh núi và keo trồng trên đất; tắc nghẽn đường giao thông đi Hồ Nước Trong; ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của 80 hộ dân xóm Mang Kà Muồng, nhà máy thủy điện Nước Trong, nhà điều hành Trạm quản lý thủy nông số 7, điểm trường Tiểu học Sơn Bao.

Những vết trượt của núi Mang Kà Muồng

UBND xã Sơn Bao đã tổ chức dựng biển cảnh báo nguy hiểm, rào lưới để hạn chế đá lớn lăn ra đường giao thông, đồng thời thông báo rộng rãi cho nhân dân trong vùng biết để phòng tránh nguy hiểm tại điểm sạt lở. Đồng thời, chỉ đạo ban cán sự thôn tổ chức vận động các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp di dời đến nơi trú an toàn.

UBND xã Sơn Bao phối hợp với Công an huyện, Trường Mầm non Hướng Dương chuyển lớp học tại điểm trường thôn đến địa điểm đảm bảo an toàn (điểm trường Tiểu học Sơn Bao).

UBND xã Sơn Bao sẵn sàng di dời dân khi có tình huống thiên tai xảy ra

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá chi tiết nguy cơ sạt lở để triển khai các biện pháp khắc phục kịp thời.

NGUYỄN TRANG