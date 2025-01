Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" là đến "Show It All"

Nghệ sĩ biểu diễn trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024

Cụ thể là dự án chương trình truyền hình thực tế đào tạo, phát triển nghệ sĩ trẻ - Show It All; chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông thôn, thúc đẩy và quảng bá sản vật trù phú của con người Việt Nam - HAHA Farmer. Show It All và HAHA Farmer do MangoTV (Trung Quốc) nắm bản quyền, YeaH1 nắm quyền sản xuất và thực hiện phiên bản Việt hóa.

CEO YeaH1 Ngô Vân Hạnh cho biết, các chương trình văn hóa giải trí vừa qua thành công khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và nhận được sự yêu thích của khán giả Việt Nam. Với nền tảng đó, YeaH1 sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển những chương trình giải trí chất lượng cao ở Việt Nam.

TIỂU TÂN