Sau đợt nắng nóng lại có mưa to nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay 26-7, tại miền Bắc và miền Trung đã có nắng nóng oi gắt, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, nhưng một số nơi lên tới 37-38 độ C.

Nắng nóng như rang tại khu vực Nam Từ Liêm (Hà Nội) trưa 26-7. Ảnh: VĂN PHÚC

Nắng nóng đến sau nhiều ngày mưa gió mát mẻ (gây ra bởi hoàn lưu sau bão số 2) khiến mọi người tăng thêm cảm giác nóng bức.

Một số trạm đo khí tượng đã ghi nhận có mức nhiệt cao đến chiều nay 26-7, như: TP Lào Cai 38 độ C, Lục Yên (Yên Bái) 37 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 38 độ C, Hàm Yên (Tuyên Quang) 37 độ C, TP Bắc Kạn 38 độ C, Định Hóa (Thái Nguyên) 37,4 độ C, Thất Khê (Lạng Sơn) 37,9 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 37,4 độ C...

Dự báo ngày 27-7, Bắc bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Ngày 27 và 28-7, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ nắng nóng đến nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, độ ẩm 50-55%.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng chỉ kéo dài đến hết ngày 27-7 ở miền Bắc và ngày 28-7 ở miền Trung. Từ đêm 28-7 đến 31-7, miền Bắc lại có mưa gió trở lại, khả năng cao xảy ra mưa vừa, mưa to (vùng núi trên 250mm, đồng bằng trên 150mm).

Thủy điện Hòa Bình vẫn đang mở 3 cửa xả để đón đợt mưa lũ mới

Ở Nam bộ và Tây Nguyên cũng như một phần Nam Trung bộ, thời tiết đang có xu hướng xấu dần, tăng mưa do gió mùa Tây Nam phát triển cục bộ. Ngày 26-7, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Đến chiều 26-7, tại một số trạm khí tượng đã đo lượng mưa như sau: Vĩnh Hậu A (Bạc Liêu) 38mm, Viên An Đông (Cà Mau) 49mm, An Sơn (Kiên Giang) 31mm… Dự báo đêm nay 26-7, TPHCM và Nam bộ tiếp tục mưa rào.

Những ngày cuối tuần, Nam bộ và Tây Nguyên có mưa rào với xác suất cao, lượng mưa có thể đạt trên 70mm.

* Sau khi nhận được báo cáo cảnh báo này, ngày 26-7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, đề nghị triển khai ngay các biện pháp ứng phó mưa to, nguy cơ ngập úng, sạt lở từ ngày 28-7 đến 31-7.

Ngập lụt nặng ở huyện Chương Mỹ vào ngày 24-7

Công văn đề nghị các nội dung sau: Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Công văn cũng đề nghị, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Mưa lũ tàn phá đường giao thông ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên sau bão số 2 vừa qua

Đồng thời, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, công trình đang thi công; sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động; kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản…

VĂN PHÚC