Sau lễ, đường từ miền Tây về TPHCM thông thoáng

Tại nút giao Quốc lộ 1 với Quốc lộ 30 (ngã ba An Thái Trung, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), lượng phương tiện từ các tỉnh ĐBSCL đổ dồn về đây để vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi TPHCM khá nhiều. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang túc trực xuyên suốt để phân luồng, điều tiết giao thông tránh xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện tại khu vực này.

Còn trên tuyến Quốc lộ 1, nhất là khu vực cầu cầu Mỹ Đức Tây, cầu An Cư… lượng phương tiện di chuyển có đông hơn theo hướng ĐBSCL đi TPHCM, nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết do lượng phương tiện đông trong suốt lễ, đơn vị đã bố trí các lực lượng túc trực điều tiết giao thông tại các nút giao quan trọng như: ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), đoạn Quốc lộ 1 dẫn vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và khu vực cầu Rạch Miễu, nối đôi bờ 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đảm bảo không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Tại Quốc lộ 1 (đoạn qua Long An), mặc dù một số đoạn đông các phương tiện di chuyển hướng về TPHCM, tuy nhiên cơ bản đường thông thoáng.

Trên tuyến Quốc 62 đoạn qua địa bàn huyện Tân Thạnh nơi ngã 3 mũi tàu giao nhau giữa Quốc lộ N2 – Quốc lộ 62 thuộc địa phận xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh hướng từ miền Tây đi TPHCM, lượng phương tiện tăng so với ngày thường nhưng vẫn không xảy ra tình trạng kẹt xe. Trước đó ngành chức năng tỉnh Long An đã bố trí lực lượng công an làm nhiệm vụ 24/24 để phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn trên tuyến Quốc lộ N2.

Ngoài ra, trên các tuyến đường hướng miền Tây về TPHCM, nhiều nhóm tình nguyện viên phát nước và bánh mì miễn phí cho người dân đi đường.