Ngày mai (18-4), TP Thủ Đức lấy ý kiến người dân để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch

Hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân cộng đồng dân cư tại 34 phường còn có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan hành chính, đoàn thể, đơn vị tư vấn quy hoạch. Sau khi lấy ý kiến tại hội nghị, UBND 34 phường tiếp tục niêm yết hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu để lấy ý kiến cộng đồng theo quy định. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 18-4 tại 27 điểm tổ chức.

Trước đó, ngày 15-3, UBND 34 phường tại TP Thủ Đức đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng cư dân liên quan 9 nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP Thủ Đức. Hội nghị này đã thu được 2.479 ý kiến đóng góp, trong đó 2033 ý kiến đồng thuận.

Đồ án quy hoạch 9 phân khu tỷ lệ 1/2000 được lấy ý kiến gồm:

Phân khu 1: Diện tích khoảng 1.808 ha, thuộc các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú. Đây là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TPHCM.

Phân khu 2: Diện tích khoảng 2.043 ha, thuộc phường Hiệp Bình Chánh và một phần các phường Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Tam Bình. Đây là khu trung tâm mới của thành phố gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ thương mại.

Phân khu 3: Diện tích khoảng 2.739 ha, thuộc thuộc các phường Linh Tây, Linh Chiểu, Bình Thọ, Linh Trung, Bình Chiểu, Linh Xuân và một phần các phường Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước. Đây là khu đô thị hiện hữu gắn với đào tạo và trung tâm sản xuất, dịch vụ trung chuyển.

Phân khu 4: Diện tích khoảng 2.945 ha, thuộc phường Long Bình và một phần các phường Tân Phú, Long Thạnh Mỹ. Đây là trung tâm văn hóa gắn với vui chơi giải trí của TPHCM.

Phân khu 5: Diện tích khoảng 3.399 ha, thuộc phường Long Phước và một phần các phường Trường Thạnh, Long Trường. Đây là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao gắn với nghiên cứu, đào tạo.

Phân khu 6: Diện tích khoảng 1.724 ha, thuộc một phần các phường Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Phú Hữu. Đây là trung tâm dịch vụ cảng, công nghiệp và logistics của TPHCM và các khu đô thị lân cận.

TP Thủ Đức ý kiến nhân dân 34 phường để hoàn chỉnh 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Ảnh: HH

Phân khu 7: Diện tích khoảng 1.748 ha, thuộc phường Bình Trưng Tây và một phần các phường An Khánh, An Phú, Phú Hữu, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Phước Long B, Thạnh Mỹ Lợi. Đây là trung tâm TP Thủ Đức hiện hữu.

Phân khu 8: Diện tích khoảng 1.382 ha, thuộc các phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình và một phần các phường An Phú, Tăng Nhơn Phú B, Phú Hữu. Đây là trung tâm thể dục thể thao của TPHCM.

Phân khu 9: Diện tích khoảng 3.135 ha, thuộc các phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần các phường Phước Long B, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Trường, Phú Hữu. Đây là trung tâm sản xuất công nghệ cao và các khu đô thị phụ cận; khu đô thị phát triển mới đan xen với các khu hiện hữu.

Dự kiến đến ngày 30-5, hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 9 phân khu được hoàn chỉnh để trình phê duyệt.

THANH HIỀN