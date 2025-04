Sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để ổn định cuộc sống người dân

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản số 4920/VP-ĐT gửi Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức truyền đạt ý kiến của PCT UBND TPHCM Bùi Xuân Cường liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Khu đô thị An Phú An Khánh (khu 131ha) thuộc phường An Phú, An Khánh TP Thủ Đức theo đơn kiến nghị của doanh nghiệp.

Một đoạn đường Lương Định Của đang được thi công

Theo đó, PCT Bùi Xuân Cường chỉ đạo UBND TP Thủ Đức nghiên cứu nội dung kiến nghị của CTCP Phát triển & Kinh doanh nhà tại Công văn số 60/2025/CV-APAK để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì phối hợp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện.

Trước đó, CTCP Phát triển & Kinh doanh đã gửi Công văn 60/2025/CV-APAK đến UBND TPHCM và một số cơ quan chức năng cho biết, Khu đô thị An Phú An Khánh (khu 131ha) do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. Dự án kéo dài gần 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành một số hạng mục công trình theo quy hoạch, nguyên nhân là vướng mắc trong công tác đền bù và tái định cư. Cụ thể, tuyến đường Lương Định Của (đoạn đi qua khu D và C của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh) trước đây rộng chỉ 10m. Có tất cả 78 hộ dân sinh sống dọc theo hai mặt tiền đoạn đường này.

Khi TP đầu tư mở rộng tuyến đường lên 30m thì những hộ dân này chỉ đồng ý bàn giao mặt bằng nếu được tái định cư tại chỗ. Trong khi đó muốn tái định cư tại chỗ cho người dân thì phải điều chỉnh quy hoạch khu D của khu đô thị An Phú - An Khánh từ công văn viên cây xanh sang đất ở. Khi ấy để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cũng như huy động nguồn lực xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ xây xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Định Của, UBND TPHCM đã đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu đô thị An Phú - An Khánh trên nguyên tắc không làm giảm diện tích các công trình hạ tầng xã hội và làm tăng lớn quy mô dân số dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi Thành phố đồng ý chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch, các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng và Công ty Cổ phần Phát triển & Kinh doanh nhà đã tạm bàn giao các nền tái định cư tại chỗ cho các hộ dân sử dụng trong khi chờ đợi hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch toàn khu. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, Công ty đã nhiều lần trình phương án điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới An Phú - An Khánh. UBND Thành phố và các sở, ngành cũng đã họp rất nhiều lần. Lãnh đạo Thành phố cũng đã có ý kiến đồng ý với việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch cho dự án để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, tình trạng trên khiến các hộ dân “nhận nền” tái định cư nhưng không thể xây nhà, không được cấp sổ đỏ…

Theo CTCP Phát triển & Kinh doanh, hiện nay, Đồ án Quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 đã được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ- TTg ngày 21-1-2025. Trên cơ sở đó, CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà kiến nghị Thành phố xem xét chấp thuận cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch đã được Viện Quy hoạch môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn VIUP điều chỉnh theo ý kiến góp ý của của cơ quan chuyên ngành và sớm thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Dự án Khu đô thị An Phú An Khánh. Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt sẽ là hành lang pháp lý tiếp theo để thực hiện dự án. Ngoài ra, việc phê duyệt điều chỉnh pháp lý để Công ty lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm sớm triển quy hoạch này sẽ góp phần vào giải quyết các vấn đề đang hiện hữu…

Đối với người dân đã bàn giao đất để thi công tuyến đường Lương Định Của khi đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh bà con sẽ sớm được thi công xây dựng nhà để ổn định cuộc sống, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ để xây dựng một khu đô thị văn minh, hiện đại…

BÌNH MINH