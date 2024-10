Sau mưa lũ lớn, nhiều nơi vẫn sạt lở nghiêm trọng

Ngày 4-10, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc đang khẩn trương xử lý sự cố sạt lở bờ sông Mã do mưa lũ kéo dài gây ra.

Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã khiến bờ tả sông Mã đoạn qua thôn Long Vân và thôn Yên Lạc (xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng. Sự cố đã làm sập một phần công trình đê kè, sông “ăn” sâu vào trong hơn 20m.

Ngoài ra, tại thôn Thọ Vực (cùng xã Ninh Khang) tiếp tục xuất hiện sạt lở với chiều dài 90m. Tình trạng sạt lở bờ sông đang đe dọa trực tiếp 75 hộ dân với 292 nhân khẩu. Tại huyện Mường Lát, nhiều đoạn trên quốc lộ 15C, 16; đường tỉnh 521E, 521D và đường liên xã bị sạt lở vẫn chưa thể khắc phục. Đặc biệt, tuyến đường nhánh từ Na Tao (xã Pù Nhi) đi Mường Chanh bị đứt gãy nhiều đoạn, phương tiện không thể qua lại.

Tại tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) đã di dời khẩn cấp 3 hộ dân tại bản Xa Mật do sạt lở nghiêm trọng. Tại huyện Kỳ Sơn, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng do mưa lớn, lũ ống, như: quốc lộ 7 đoạn qua xã Chiêu Lưu, các tuyến đường Na Loi - Piêng Lau - Huồi Xàn, Xiêng Thù - Bảo Thắng…

* Từ chiều 4-10, người dân 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ đã di chuyển qua khu vực cầu Phong Châu bằng phà chuyên dụng của lực lượng quân đội. Theo ghi nhận, mỗi chuyến phà chở khoảng 40 người và phương tiện xe gắn máy...

DUY CƯỜNG - GIA KHÁNH