Sau sắp xếp, nhiều khu phố, ấp không có văn phòng, thiếu nhân sự

Ban đại diện khu phố, ấp phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Trưởng Ban dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Hữu Nghĩa, trong tháng 4-2024, UBND cấp quận, huyện và TP Thủ Đức đã triển khai xây dựng phương án tổng thể sắp xếp khu phố, ấp theo Nghị quyết 11 của HĐND TPHCM.

Sau khi hoàn thiện việc sắp xếp, địa bàn TPHCM hiện nay có 4.861 khu phố, ấp thành lập mới. Trong đó, từ 27.377 khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, giảm 20.516 tổ chức, tinh giảm nhân sự còn 43.749 người, giảm 20.544 người. Giảm quy mô số hộ gia đình của khu phố, ấp cũ xuống còn 500 hộ đối với phường, thị trấn và 350 hộ đối với xã.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều đại biểu chia sẻ, sau khi sắp xếp lại khu phố, ấp, trưởng khu phố, trưởng ấp là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn mình quản lý, nhưng do địa bàn sau sắp xếp số hộ dân đông hơn (trước đó quản lý địa bàn do tổ trưởng và trưởng khu phố cùng làm), nên việc thực hiện công tác tuyên truyền vận động có nhiều hạn chế. Nhất là công tác vận động đóng góp, ủng hộ các nguồn thu trong người dân. Bên cạnh đó, do không có cơ chế phân công thủ quỹ, nên việc thu nộp tiền gặp nhiều khó khăn.

Nhiều ý kiến cũng cho biết, một số khu phố, ấp chưa được bố trí kinh phí hoạt động, các thành viên 3 tháng chưa nhận được phụ cấp hàng tháng theo quy định. Ngoài ra, việc thay đổi, chia tách làm đảo lộn nhân sự, số chức danh tăng lên nhưng chưa tìm được nhân sự. Nhất là tại các căn hộ chung cư cao cấp rất khó tìm kiếm nhân sự, công tác phối hợp giữa khu phố và ban quản trị chung cư chưa thống nhất trong xử lý liên quan đời sống của cư dân.

Các đại biểu nêu ý kiến về những thuận lợi, khó khăn sau khi khu phố, ấp mới đi vào hoạt động

Sau khi thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đa số các khu phố, ấp không có văn phòng. Đồng thời chưa được bố trí điểm sinh hoạt, chưa có chỗ tổ chức họp dân, họp chi bộ, cơ sở vật chất chưa được trang bị.

Các ý kiến đề xuất, UBND phường, xã, thị trấn cần xem xét bố trí địa điểm sinh hoạt, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với nhiệm vụ của khu phố, ấp trong tình hình mới. Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng cho thành viên khu phố, ấp. Cần rà soát nắm rõ danh sách người hoạt động không chuyên trách tại địa phương cùng các đoàn thể để từ đó xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung cũng như có hướng dẫn cụ thể quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa khu phố và ban quản trị chung cư để khu phố thuận lợi trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương đến các hộ dân chung cư.

Hầu hết ban đại diện khu phố, ấp sử dụng zalo để kết nối người dân

Theo ông Bùi Thế Hùng (Bí thư Khu phố 25, phường 15, quận Tân Bình), hiện tại chưa hoàn thiện quy chế quy định nhiệm vụ của trưởng khu phố, các chức danh chính vẫn đang kiêm nhiệm, các chức danh còn lại như hội người cao tuổi, hội khuyến học, hội chữ thập đỏ mà chưa tìm người được nên công việc phải xử lý nhiều. Ông Bùi Thế Hùng cho rằng, việc triển khai các chức danh dưới khu phố rất vất vả, tích cực vận động nhân sự tham gia nhưng không ai muốn làm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, sẽ kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quy chế hoạt động, từ đó làm căn cứ cho công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Sở Nội vụ kiến nghị các sở, ngành có liên quan xây dựng các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các chức danh ở khu phố, ấp hoạt động hiệu quả. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, việc chuyển kinh phí sinh hoạt cho khu phố, ấp đang được triển khai, nhưng không thể làm đồng loạt. Sở Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện sớm.

Đồng thời, Sở Nội vụ sẽ kiến nghị đơn vị liên quan chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn rà soát các trụ sở hoạt động của khu phố, ấp để có định hướng hỗ trợ; quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

THÁI PHƯƠNG