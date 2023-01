Sau tết, người dân gặp khó khi trở lại các tỉnh thành phía Nam

Chờ xe giữa giá rét

Sáng 27-1 (mùng 6 tết), hàng trăm người dân ở tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu ra quốc lộ (QL) 1A chờ đón xe khách quay trở lại các tỉnh Tây nguyên và phía Nam… Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, từ sáng sớm, mặc dù điều kiện thời tiết ở Hà Tĩnh có mưa và lạnh buốt nhưng tại nhiều địa điểm ở huyện Can Lộc, Thạch Hà, tuyến tránh TP Hà Tĩnh…, rất nhiều người bồng bế trẻ nhỏ, tay xách nách mang theo các hành lý, ba lô, thùng hàng đang thấp thỏm đứng, ngồi chờ đón xe khách. Tần suất số lượng xe khách lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc - Nam cũng nhiều hơn so với những ngày bình thường.

Hơn 9 giờ sáng 27-1, đang bồn chồn bế con nhỏ đứng chờ đón xe khách để vào Đồng Nai tại khu vực trước cửa hàng xăng dầu DKC ở bên QL1A, anh Nguyễn Sửu (35 tuổi, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, vợ chồng anh làm công nhân ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi về quê ăn tết với gia đình, vợ chồng cùng 2 con nhỏ đón xe khách vào lại Đồng Nai để đi làm. Tuy nhiên, chờ đợi mãi hơn 3 giờ vẫn không đón được xe khách như đã hẹn.

“Trước tết chúng tôi mua vé xe khách từ Đồng Nai về quê là 1,3 triệu đồng. Đồng thời, ngày 29 tết cũng đã liên hệ đặt trước vé xe để trở vào. Tuy nhiên, sáng 27-1, khi ra đây đứng chờ hơn 3 giờ vẫn chưa lên được xe do xe khách đã chạy quá điểm hẹn. Nếu đến trưa xe khách này vẫn không quay lại thì vợ chồng đành phải quay về nhà và chờ sang ngày khác mới đón xe khách khác”, anh Sửu chia sẻ.

Sáng 27-1, rất đông người dân ở các tỉnh Bắc miền Trung di chuyển bằng xe máy theo QL1A để vào Thừa Thiên - Huế và một số tỉnh, thành phía Nam, đã được lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhanh; đồng thời tuyên truyền luật giao thông đường bộ, hướng dẫn lái xe an toàn. Cùng ngày, tại Bến xe phía Nam TP Huế, hành khách đi TP HCM và các tỉnh phía Nam tăng từ 15%-20% so với các ngày 4 và 5 Tết Quý Mão.

“Cháy” vé tàu, máy bay

Cũng trong ngày 27-1, thông tin từ các đại lý vé máy bay cho biết, các ngày từ 28 đến 31-1 (tức ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng Giêng) vé máy bay từ Hà Nội đi TPHCM và các tỉnh phía Nam rất khan hiếm, giá vé đắt do nhu cầu tăng cao. Trong đó, nóng bỏng nhất là chặng Hà Nội - TPHCM, Cần Thơ. Trong những ngày này, tất cả các hãng hầu như chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá trên dưới 10 triệu đồng/lượt. Từ ngày 1-2 trở đi, chặng Hà Nội - TPHCM, Cần Thơ mới có vé hạng phổ thông với mức giá từ khoảng 3 triệu đồng đến trên 4 triệu đồng/lượt.

Tương tự, trong 2 ngày 27 và 28-1, chặng Hà Nội - Nha Trang cũng còn vé hạng thương gia với mức giá từ 4 - 7 triệu đồng/lượt. Từ ngày 31-1 trở đi, chặng Hà Nội - Nha Trang hạ xuống chỉ còn từ 1,34 triệu đồng/lượt. Chặng Hà Nội - Đà Lạt trong các ngày 29 và 30-1 cũng chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá 5 - 6 triệu đồng/lượt. Đại diện các phòng vé cho biết, từ ngày 6-2 (tức ngày 16 tháng Giêng) trở đi, giá vé máy bay từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam mới trở lại mức giá của ngày thường với nguồn cung dồi dào.

Thông tin từ ga Hà Nội cho biết, vé tàu chặng Hà Nội đi TPHCM và các tỉnh phía Nam cũng hết vé của tất cả các đoàn tàu trong ngày 28 và 29-1, kể cả ghế phụ. Trong các ngày 30 đến 31-1, các đoàn tàu cũng chỉ còn một số ít ghế phụ. Từ 1-2 trở đi, người dân mới có thể tìm mua được vé tàu đi các tỉnh phía Nam dễ dàng hơn.