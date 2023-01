Tối mùng 6 Tết, xe cộ nhích từng chút một qua cầu Rạch Miễu

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20 giờ 18 phút, dòng xe tải nối đuôi nhau di chuyển chậm qua cầu Rạch Miễu, có lúc bị ùn tắc cục bộ trong khoảng thời gian ngắn, hướng từ Bến Tre đi Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang); chủ yếu đoạn từ đường dẫn lên cầu Rạch Miễu và đoạn từ cầu Rạch Miễu về Trạm thu phí.

Tuy nhiên, lượng xe máy lại di chuyển thông thoáng qua cầu, nguyên nhân là do một số lượng lớn công nhân viên, người lao động đã quay trở lại TPHCM, Bình Dương bằng xe gắn máy từ mùng 5 tết.

Ngoài ra, người tham gia giao thông bằng xe gắn máy còn cập nhật thông tin mạng xã hội, cũng như Facebook Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bến Tre) nên tránh được những khung giờ cao điểm kẹt xe, chọn những khung giờ di chuyển thuận lợi trước 8 giờ sáng và sau 20 giờ tối nên lượt phương tiện xe gắn máy qua cầu khá thuận lợi.

Song song đó, lực lượng cảnh sát giao thông tích cực điều tiết giao thông cho các phương tiện qua cầu Rạch Miễu theo từng hướng và hướng dẫn cho ô tô qua phà tạm Rạch Miễu và rẽ vào tỉnh lộ 864 (tỉnh Tiền Giang) để giảm tải cho cầu Rạch Miễu.

Trước đó, khoảng 17 giờ 5 phút cùng ngày, hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang ùn ứ từ đầu cầu đến cầu Rạch Chuối, hướng ngược lại ùn ứ từ đầu cầu Rạch Miễu đến siêu thị Go (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã điều tiết lưu thông 1 chiều trên cầu ưu tiên hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang, giảm bớt kẹt xe, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu.