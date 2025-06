Thẩm quyền cấp phép xây dựng do UBND cấp xã thực hiện

Chính phủ quy định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền về giấy phép xây dựng. Theo đó, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và chấp thuận về địa điểm xây dựng do UBND cấp xã thực hiện.

Ngày 12-6, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (lĩnh vực hoạt động xây dựng; nhà ở, kinh doanh bất động sản; kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; giao thông).

Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền về giấy phép xây dựng. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và chấp thuận về địa điểm xây dựng do UBND cấp xã thực hiện.

Trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan giấy phép xây dựng, chấp thuận về địa điểm xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP năm 2024 của Chính phủ.

Nghị định cũng nêu rõ, trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội của người được tái định cư; kiểm tra, xác nhận về đối tượng; lập danh sách các hộ, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do UBND cấp xã thực hiện.

Trách nhiệm công bố công khai thông tin liên quan dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do chủ đầu tư cung cấp của UBND cấp huyện do UBND cấp xã nơi có dự án thực hiện.

Trách nhiệm thành lập Ban cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội do chủ tịch UBND cấp huyện trong trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền do chủ tịch UBND cấp xã thực hiện. Thành viên của Ban cưỡng chế bao gồm: chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cấp xã là trưởng ban; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã có chức năng thanh tra, xây dựng, tư pháp, tài nguyên và môi trường; chủ đầu tư dự án; đại diện ban quản trị và các thành viên khác do chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cấp xã quyết định.

Trách nhiệm tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thực hiện.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại của UBND cấp huyện do UBND cấp xã thực hiện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

LÂM NGUYÊN