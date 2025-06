Sẽ siết chặt quản lý tài khoản doanh nghiệp để chặn gian lận

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) tại buổi họp báo

Buổi họp báo diễn ra tại TPHCM chiều 2-6 do Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước - NHNN), Thời báo Ngân hàng và báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công thương TPHCM, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) đồng tổ chức với sự chỉ đạo của NHNN và UBND TPHCM.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, theo Thông tư 17/2024 của NHNN, từ ngày 1-7-2025, doanh nghiệp tổ chức nào chưa thu thập thông tin sinh trắc học sẽ bị dừng giao dịch trên môi trường số.

Cũng theo ông Tuấn, NHNN đang xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư 17/2024 theo hướng siết chặt xác thực danh tính chính chủ đối với tài khoản thuộc tổ chức và doanh nghiệp. Theo đó, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và kế toán trưởng phải trực tiếp đến ngân hàng để mở tài khoản và không được ủy quyền. Các Ngân hàng thương mại sẽ thực hiện thu thập, đối chiếu dữ liệu sinh trắc học của chủ doanh nghiệp và kế toán trưởng, đồng thời khuyến khích sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID để đối chiếu với dữ liệu gốc tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, dự thảo liên quan đến thẻ và tài khoản sắp tới cũng sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng phải sử dụng công nghệ để xác thực người đến giao dịch trùng khớp với thông tin giấy tờ cũng như trên ứng dụng VNeID, thay vì giao dịch viên ngân hàng phải tự mình xác thực như hiện nay.

“Dự kiến tháng 7 sẽ lấy ý kiến toàn dân và doanh nghiệp, Thông tư sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9 nên trong thời gian tới sẽ có tác động nhất định”, ông Tuấn cho hay.

Liên quan đến các vụ việc tội phạm mạng lừa đảo bằng AI qua mặt hệ thống thời gian qua, ông Tuấn nhìn nhận có một số đơn vị cung ứng dịch vụ chưa đáp ứng chứng chỉ quốc tế về an toàn bảo mật, về eKYC (giải pháp định danh, xác thực khách hàng bằng điện tử)… Theo đó, NHNN cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo điều kiện về an ninh bảo mật, đạt các tiêu chuẩn, chứng chỉ quốc tế về an toàn bảo mật. Thông tư 50 quy định lộ trình phải đáp ứng các tiêu chí an toàn, trong bối cảnh tội phạm công nghệ, gian lận số ngày càng tăng cao và khó lường.

Ông Tuấn cũng cho biết, hiện NHNN đang triển khai dự án xây dựng kho dữ liệu về tài khoản thẻ, ví nghi ngờ gian lận của tổ chức. Hiện có 350.000 tài khoản nghi ngờ gian lận liên quan loại tài khoản này.

Đại diện NHNN cũng cho biết, sắp tới sẽ có hành lang pháp lý để đóng tất cả những tài khoản không thu thập được thông tin sinh trắc học, cũng như phối hợp với phía công an để tiếp tục làm sạch dữ liệu, nhằm phòng chống lừa đảo, gian lận. Số liệu thống kê cho thấy có hơn 200 triệu tài khoản nhưng số tài khoản thực sự đang hoạt động và được làm sạch, cập nhật thông tin sinh trắc học là khoảng 113 triệu tài khoản cá nhân và trên 711.000 tài khoản khách hàng tổ chức. Đây cũng sẽ là cuộc cách mạng “làm sạch” dữ liệu.

Ngày không tiền mặt 2025 tiếp nối hành trình thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng sơ kết quá trình thực hiện “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021–2025”, đồng thời mở ra định hướng mới cho tiến trình chuyển đổi kinh tế số toàn diện. Với chủ đề “Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số”, ngày không tiền mặt 2025 đặt mục tiêu tiếp cận tối thiểu 50 triệu lượt người, thu hút hơn 5 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội và báo chí, thu hút 200.000 lượt tham dự trực tiếp, đồng thời thúc đẩy tỷ lệ giao dịch không tiền mặt tại TPHCM tăng ít nhất 20% trong tháng 6-2025.

NHUNG NGUYỄN