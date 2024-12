Vụ chặn đánh tài xế xe tải ở Bình Phước: Đối tượng thừa nhận có uống rượu

Đối tượng Bùi Văn Hoàng Anh làm việc với cơ quan công an

Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Văn Hoàng Anh thừa nhận là người đã đánh tài xế xe tải khi dừng đèn đỏ như video trên mạng xã hội những ngày qua.

Đối tượng trình bày, khoảng 16 giờ ngày 15-12, đã cùng bạn lên TP Đồng Xoài để xem câu cá. Khi đang di chuyển trên đường ĐT741 tới gần dốc Tà Bế (đoạn qua phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) thì có chiếc xe tải chạy qua mặt ép xe. Do người bạn thắng gấp khiến Hoàng Anh bị văng lên ghế trên, bị đau nên bức xúc. Khi tới chốt đèn giao thông, cả 2 xe dừng lại, Hoàng Anh đã nhảy xuống xe rồi lao lên đánh túi bụi tài xế xe tải.

Đối tượng Bùi Văn Hoàng Anh viết lời khai tại cơ quan công an

Hoàng Anh cũng cho biết, trước khi đánh tài xế xe tải, đã có uống rượu nên nóng nảy, không kìm chế được cảm xúc. Sau khi tỉnh rượu, đối tượng thấy mình sai và thừa nhận hành động đã gây rối trật tự công cộng, đồng thời mong gặp người bị đánh để xin lỗi. Tại cơ quan công an, Bùi Văn Hoàng Anh cũng tỏ ra ăn năn hối hận về hành động trên.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn C. (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM), tài xế xe tải bị Bùi Văn Hoàng Anh đánh cho biết, chiều 16-12, cơ quan công an đã gặp anh tại nhà riêng và lấy lời khai ban đầu. Anh C. cho biết thêm, lúc này anh vẫn còn đau nhức vùng đầu và mặt. Sáng 17-12, anh C. đến Công an TP Đồng Xoài để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra.

Video ghi lại cảnh hành hung tài xế xe tải. Nguồn: Bình Dương 24h

Như Báo SGGP đưa tin, chiều 16-12, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Đồng Xoài, Trưởng Công an huyện Đồng Phú khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung clip ghi lại cảnh nam tài xế xe tải bị đánh khi đang lưu thông trên đường.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị, sau khi có kết quả xác minh, đánh giá thông tin, tài liệu và hành vi của từng đối tượng, tham mưu xử lý theo quy định, trước ngày 25-12.

Hình ảnh ghi lại cảnh tài xế xe tải bị đánh. Ảnh cắt từ video

Theo video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, khoảng 16 giờ ngày 15-12, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường ĐT741, đoạn qua xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài. Khi xe vừa dừng đèn đỏ, bất ngờ một người đàn ông đi trên xe bán tải mang biển kiểm soát 61C-403.85 lao vào cabin xe tải đấm, đá tài xế xe tải.

Người đàn ông liên tục chửi bới và đánh nam tài xế. Nạn nhân chỉ biết co mình chịu trận, không chống trả. Nam tài xế bị hành hung là anh Nguyễn Văn C. Anh C. cho biết, anh nhận chở hàng cho người phụ nữ (ngồi ghế phụ) từ TP Dĩ An (Bình Dương) đi TP Đồng Xoài. Khi đang lưu thông trên đường ĐT741 thì thấy chiếc xe bán tải chạy phía trước có dấu hiệu loạng choạng nên đã lách ra chạy sang làn khác.

Khi đến đèn đỏ và dừng lại, một xe bán tải chạy lên ngang xe của anh và mở cửa xe, trợn mắt lớn tiếng: “Mày ép xe tao hả, mày muốn đánh nhau không?”. Lúc đó, anh C. nói: “Em đang chở hàng không muốn đánh nhau”. Anh vừa dứt lời, người đàn ông tung cửa rồi lao lên cabin xe đánh tới tấp. Hậu quả, vùng mặt của anh C. bị sưng vù, bầm tím, đau đầu...

BÙI LIÊM