Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo “nóng” vụ tài xế xe tải bị chặn đường đánh dã man

Chiều 16-12, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Giám đốc Công an tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Đồng Xoài, Trưởng Công an huyện Đồng Phú khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung clip ghi lại cảnh nam tài xế xe tải bị đánh dã man, khi đang lưu thông trên đường theo phản ánh của báo chí, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 18-12.