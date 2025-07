Shinhan Life Việt Nam mở rộng quyền lợi bảo hiểm

Ngày 7-7, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) chính thức ra mắt bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm gồm: chăm sóc sức khỏe toàn diện; miễn thu phí do bệnh hiểm nghèo; bệnh hiểm nghèo nâng cao; tử vong và thương tật do tai nạn.

Bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Shinhan Life mang đến những quyền lợi bảo hiểm mở rộng, bảo vệ khách hàng trước các rủi ro trong cuộc sống

Với sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện, Shinhan Life Việt Nam đồng hành bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi cùng với 5 chương trình bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm từ Việt Nam đến toàn cầu. Sản phẩm mang đến cho khách hàng sự an tâm trọn vẹn với quyền lợi điều trị nội trú lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện là lựa chọn hoàn hảo giúp khách hàng gia tăng khả năng bảo vệ và cá nhân hóa các giải pháp bảo hiểm cho gia đình.

Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nâng cao bảo vệ khách hàng trước 91 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu, với quyền lợi chi trả lên đến 1 tỷ đồng cho 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau. Trường hợp chẳng may mắc phải 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thuộc các nhóm bệnh khác nhau, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm là 200% số tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm miễn thu phí do bệnh hiểm nghèo sẽ giúp khách hàng duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm khi mắc phải bệnh hiểm nghèo. Theo đó, trong thời gian quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này được chi trả thì khách hàng sẽ được hỗ trợ đóng phí bảo hiểm cho tất cả sản phẩm bảo hiểm đang tham gia trong hợp đồng bảo hiểm.

Còn sản phẩm bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn sẽ là giải pháp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro thương tật hoặc tử vong do tai nạn, với quyền lợi chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do tai nạn.

Shinhan Life tập trung phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Trong thời gian này, Shinhan Life Việt Nam tập trung vào hoạt động kinh doanh, các kênh phân phối, giới thiệu những sản phẩm bảo hiểm mới với chi phí hợp lý để cung cấp cho khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính chất lượng và phù hợp. Hiện tại, hai sản phẩm chủ lực của Shinhan Life Việt Nam, gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan – Sống An Vui vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu kép gồm bảo vệ và đầu tư (hoặc tích lũy) của khách hàng”.