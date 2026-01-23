Siết quản lý hoạt động cung cấp suất ăn trong trường học

Ngày 22-1, Sở GD-ĐT TPHCM có công văn đề nghị tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chỉ ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tổ chức quy trình lựa chọn, thẩm định công khai, minh bạch, có biên bản đánh giá điều kiện cơ sở, phương tiện vận chuyển, quy trình giao nhận. Trong đó, việc cung cấp suất ăn phải đảm bảo 100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm truy xuất; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, ôi thiu, giập nát. Trường học phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan gồm: hợp đồng cung cấp suất ăn; hồ sơ pháp lý; hóa đơn, chứng từ; sổ kiểm thực; sổ lưu mẫu; nhật ký vệ sinh; biên bản tự kiểm tra; biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn và căn tin, các trường vận hành bếp theo nguyên tắc một chiều (tiếp nhận - sơ chế - chế biến - chia suất - rửa), phân định khu sạch - khu bẩn; kiểm soát côn trùng, động vật gây hại; vệ sinh khu vực chế biến hàng ngày và ghi chép nhật ký theo dõi. Trường học phải thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu theo quy định; kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các khâu tiếp phẩm, chế biến, chia suất, phục vụ; giám sát chất lượng bữa ăn, giá thành và định lượng theo suất ăn.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường học sử dụng dầu ăn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng; không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần; không pha trộn dầu cũ với dầu mới để tiết kiệm; loại bỏ ngay dầu có mùi lạ, đổi màu, nổi bọt, có nhiều cặn. Bếp ăn, căn tin không sử dụng hộp xốp để chứa đựng thức ăn, đồ uống nóng, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc thực phẩm chua; hộp xốp chỉ dùng một lần; không hâm nóng thực phẩm trong hộp xốp bằng lò vi sóng. Không sử dụng túi nhựa, bao bì nhựa tái chế không rõ nguồn gốc để đựng thực phẩm; hạn chế tối đa túi ni lông đựng thức ăn nóng, nhiều dầu mỡ; ưu tiên sử dụng vật liệu an toàn như inox, sứ, thủy tinh, bao bì đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

THU TÂM