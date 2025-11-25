Y tế - Sức khỏe

Yêu cầu xử nghiêm vi phạm về ATTP bữa ăn bán trú cho học sinh

Công an TP Hà Nội phải kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trong bữa ăn bán trú; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND phường, xã để nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh và kịp thời điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà về việc sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18 HĐND TP Hà Nội và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Đồng thời tiến hành chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, kịp thời phát hiện các vi phạm; xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu để xảy ra vi phạm.

3.jpg
Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát bữa bán trú của học sinh để bảo đảm an toàn thực phẩm

UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về ATTP trong bữa ăn bán trú; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND phường, xã để nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh và kịp thời điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Các sở, ngành chức năng chủ động tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo ATTP liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; thực hiện công bố công khai danh mục nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm an toàn thuộc phạm vi quản lý.

UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà Bán trú Công an TP Hà Nội Sơ kết Hội đồng Nhân dân Thành phố An toàn thực phẩm Sở Công Thương

