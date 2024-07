Sinh trắc học là lớp bảo vệ quan trọng đối với người dùng dịch vụ ngân hàng

Ngày 4-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo “Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, tính riêng trong tháng 6-2024, bình quân có từ 1,8 - 2 triệu giao dịch trên 10 triệu đồng/ngày. Đến ngày 1-7 (ngày đầu tiên thực hiện xác thực sinh trắc học) thì có xảy ra nghẽn mạng cục bộ. Từ ngày 2-7, hệ thống ngân hàng đã hoạt động thông suốt. NHNN kiểm soát giao dịch hàng giờ, có biểu đồ từng ngân hàng báo cáo, cập nhật liên tục.

Đến ngày 3-7, toàn hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng là 23 triệu giao dịch, trong đó có 1,9 triệu giao dịch trên 10 triệu đồng, chiếm 8,2%, cao hơn mức bình quân 8% của tháng 6-2024.

“Xác thực sinh trắc học là thêm một lớp bảo vệ, ngân hàng không bỏ một bước bảo mật nào, nên chỉ an toàn hơn cho khách hàng. Tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi hơn và công nghệ phải không ngừng nâng cao để bảo vệ tài sản khách hàng tốt hơn”, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng

Thời gian qua, NHNN và các bộ, ban ngành đã tổ chức nhiều hội thảo về chủ đề này, nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang gia tăng mạnh đối với người sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Báo cáo của NHNN cho thấy, hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt về số lượng giao dịch thanh toán qua di động (Mobile) và QR code bình quân qua các năm từ 2017 - 2023 đạt trên 100%/năm.

Hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830.000 tỷ đồng/ngày (tương đương 40 tỷ USD), hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý bình quân 20 -25 triệu giao dịch/ngày.

Ngành ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm, tiên phong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06/QĐ-TTg về ứng dụng dữ liệu dân cư để phục vụ việc làm sạch dữ liệu, định danh/xác thực chính xác thông tin khách hàng, hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng trên kênh điện tử, bảo lãnh điện tử.

Theo đánh giá của đại diện NHNN, bên cạnh những tiện ích, tiện lợi các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên không gian mạng đem lại, ngành ngân hàng cũng phải đối mặt với những rủi ro, thách thức liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo mật trước nguy cơ bị tấn công mạng, tình trạng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài khoản ngân hàng của người dân, các thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp hơn.

Do đó, để hạn chế, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng trên không gian mạng thời gian qua, ngành ngân hàng đã chủ động triển khai các nhóm giải pháp chính như hoàn thiện cơ chế, chính sách; triển khai các giải pháp công nghệ và cơ chế phối hợp; tuyên truyền, cảnh báo phòng chống tội phạm lừa đảo.

LƯU THỦY