Sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tham dự sự kiện; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Điện Biên.

Sân vận động Điện Biên, nơi diễn ra các hoạt động chính chương trình sơ duyệt

Từ 6 giờ sáng, các lực lượng tham gia hoạt động chương trình sơ duyệt đã tập trung về các vị trí tập kết quanh khu vực sân vận động Điện Biên. Đông đảo người dân Điện Biên cũng tập trung về sân vận động Điện Biên và những tuyến đường lân cận để xem hoạt động chương trình sơ duyệt.

Chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước gồm các nội dung chính thức: chào cờ; trình diễn khối nghệ thuật do đoàn Nghi lễ quân đội thực hiện; biểu diễn trống hội do đoàn nghệ thuật Công an trình diễn; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng; lễ diễu binh, diễu hành. Hoạt động diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người.

Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có: pháo lễ, gồm 18 khẩu pháo 105mm; lực lượng không quân bay chào mừng, gồm 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khán đài 3 lượt. Lực lượng đứng trên sân, gồm tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm khối nghi trượng (khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc), 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến.

Lực lượng của Bộ Công an tham gia có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên tham gia diễu binh, diễu hành có 3 khối nghi trượng, khối diễu binh nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và 88 khối diễu hành quần chúng; cùng với đó là 20 khối đứng làm nền trên sân.

Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài, tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại TP Điện Biên Phủ. Các khối đi qua đường Hoàng Văn Thái khi đến ngã tư đồi A1 sẽ chia thành 3 hướng: hướng 1 gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đại lộ Võ Nguyên Giáp về đường 7-5; hướng 2 gồm 7 khối của lực lượng quân đội sẽ đi qua cầu A1, qua đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Trường; hướng 3 gồm 8 khối của lực lượng công an rẽ trái đi qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Bom La...

Sau khi kết thúc sơ duyệt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chủ trì buổi đánh giá, rút kinh nghiệm với Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan liên quan, kết luận buổi sơ duyệt để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vào ngày 5-5 trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7-5.

QUANG PHÚC - ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH - TRẦN LƯU