TPHCM: Chuẩn bị sớm tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Sáng 25-8, tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM đã thông tin về công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Các tập thể nhận bằng khen của Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM về thành tích thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026

Theo ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM), số học sinh lớp 9 năm học 2026-2027 được dự báo tăng đáng kể so với năm học 2025-2026, đặt ra áp lực lớn về tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028.

"Năm 2026, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập còn nhiều bất cập về đồng bộ phương thức thi và chênh lệch điều kiện dạy học giữa các khu vực, đòi hỏi phải có kế hoạch khắc phục trong năm học tới. Riêng đối với tuyển sinh đầu cấp, một số phường, xã chưa có trường THCS công lập tạo áp lực lớn về quy mô trường lớp", ông Nguyễn Võ Đăng Khoa cho biết.

Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, tình trạng thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp nói chung, một số kỳ thi tuyển sinh nói riêng tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Đại diện trường học, UBND phường, xã, đặc khu tham gia Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Từ thực tế đó, Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng phải có chiến lược truyền thông chủ động, kịp thời trong suốt quá trình tổ chức các kỳ thi và triển khai tuyển sinh đầu cấp.

Cùng với đó, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại một số tỉnh, thành phố. TPHCM là một trong những địa phương được lựa chọn tham gia thí điểm.

Với số lượng học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước, ngành giáo dục đứng trước yêu cầu chuẩn bị toàn diện về hạ tầng kỹ thuật và quy trình tổ chức thi để từng bước triển khai thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm học 2027-2028.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho hay, TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT cho phép học sinh đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo tinh thần tự nguyện, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương và đơn vị trường học.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong kiến nghị Bộ GD-ĐT cho phép học sinh đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo tinh thần tự nguyện

Song song đó, Bộ GD-ĐT cần có hướng dẫn cụ thể về điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức ngân hàng đề thi sao cho hạn chế thấp nhất rủi ro, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành nhiều đợt, đề thi được lựa chọn ngẫu nhiên, đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh.

Để khắc phục bất cập trong tuyển sinh đầu cấp, tới đây, công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028 sẽ được triển khai sớm từ tháng 12-2026. Trong đó, yêu cầu quan trọng nhất được đặt ra là chuẩn hóa dữ liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, sẵn sàng phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp. Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách tuyển sinh tại các phường, xã, đặc khu về quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý dữ liệu và giải quyết các tình huống phát sinh, đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Trong tháng 3-2027, Sở GD-ĐT TPHCM trình UBND TPHCM dự thảo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2027-2028 trên toàn thành phố, đồng thời góp ý kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp của các phường, xã, đặc khu.

THU TÂM