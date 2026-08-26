Phường Tân Định: Nâng cao chất luợng giáo dục đối với trường liên cấp

Sáng 26-8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 do UBND phường Tân Định tổ chức, mô hình trường liên cấp được đặc biệt quan tâm với nhiều định hướng triển khai trong năm học mới.

Lãnh đạo UBND phường Tân Định trao giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026

Theo báo cáo của UBND phường Tân Định, trên cơ sở quy mô học sinh, biến động dân cư và điều kiện thực tế, phường Tân Định sắp xếp lại 9 trường công lập thành 6 trường. Trong đó, giữ nguyên 4 trường gồm: Mầm non Bé Ngoan, Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, THCS Huỳnh Khương Ninh và THCS Trần Văn Ơn.

Các trường thực hiện sắp xếp gồm: Mầm non Hoa Quỳnh và Mầm non Tân Định sáp nhập thành Mầm non Tân Định; Tiểu học Đuốc Sống, Tiểu học Trần Khánh Dư và THCS Văn Lang sáp nhập thành trường liên cấp Tiểu học - THCS Tân Định.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân cho biết, việc sắp xếp nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về ổn định tổ chức, tư tưởng đội ngũ và bảo đảm hoạt động dạy học thông suốt.

Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân nhấn mạnh một số nhiệm vụ đặt ra trong năm học mới

"Các trường thực hiện sáp nhập phải tập trung ổn định tổ chức, thống nhất phương thức quản lý và xây dựng tập thể đoàn kết. Ban giám hiệu cần chủ động rà soát, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp năng lực của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; thống nhất quy chế làm việc, quy trình chuyên môn, hồ sơ, dữ liệu, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của các đơn vị trước sáp nhập. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ, không để phát sinh tâm lý so bì, cục bộ hoặc ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học", Chủ tịch UBND phường Tân Định nhấn mạnh một số nhiệm vụ đặt ra trong năm học mới.

Riêng đối với Trường Tiểu học - THCS Tân Định, lãnh đạo UBND phường Tân Định yêu cầu sớm hình thành cơ chế phối hợp thống nhất giữa hai cấp học, bảo đảm quản lý thông suốt nhưng vẫn phát huy đặc thù chuyên môn của từng cấp. Trong đó, chú trọng công tác chuyển tiếp học sinh từ tiểu học lên cấp THCS.

Trong giai đoạn đầu sau sắp xếp, phường sẽ quan tâm theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các trường, tạo điều kiện để các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Tân Định, chia sẻ, năm học 2026-2027 tới đây, nhà trường đẩy mạnh số hóa và tổ chức hệ thống dữ liệu chuyên môn.

Trong đó, chuyển đổi số bắt đầu từ việc chuyển biến sâu sắc nhận thức, phương thức quản lý, dạy học và quản trị dữ liệu, tránh tình trạng chạy theo hình thức hoặc chỉ dừng ở việc thay đổi công cụ đơn thuần.

"Kho học liệu số dùng chung không đặt mục tiêu có thật nhiều dữ liệu mà phải là kho dữ liệu “sống”, đáp ứng các yêu cầu dễ tìm, dễ sử dụng, dễ chia sẻ, dễ cập nhật, có thể kế thừa và phát triển. Đồng thời, năng lực số của đội ngũ phải được nâng lên để khai thác tối đa hiệu quả kho học liệu này", Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Tân Định bày tỏ.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Tân Định, chia sẻ định hướng triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Để thực hiện nhiệm vụ năm học mới, Trường Tiểu học - THCS Tân Định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, giáo viên triển khai hoạt động hiệu quả hơn.

THU TÂM