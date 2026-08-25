Đà Nẵng sắp xếp 24 trường, trung tâm thành 11 cơ sở giáo dục

Ngày 25-8, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở sau sắp xếp.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm 11 hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quyết định thành lập 11 đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở sắp xếp 24 trường học, trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT.

Cụ thể, 9 trường THPT được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường hiện có, gồm: Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (cũ) và Trường THPT Lương Thúc Kỳ; Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (cũ) và Trường THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước.

Trường THPT Phan Bội Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Phan Bội Châu (cũ) và Trường THPT Lê Quý Đôn; Trường THPT Sào Nam trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Sào Nam (cũ) và Trường THPT Nguyễn Hiền - Duy Xuyên; Trường THPT Trần Quý Cáp trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Trần Quý Cáp (cũ) và Trường THPT Nguyễn Trãi - Hội An.

Trường THPT Quế Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Quế Sơn (cũ) và Trường THPT Trần Đại Nghĩa; Trường THPT Tiểu La trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Tiểu La (cũ) và Trường THPT Thái Phiên - Thăng Bình; Trường THPT Nguyễn Dục trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Nguyễn Dục (cũ) và Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

Trường TH, THCS và THPT Ngũ Hành Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Ngũ Hành Sơn và Trường THPT Hermann Gmeiner.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập trung tâm cùng tên và Trường Chuyên biệt Tương Lai. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 trung tâm giáo dục thường xuyên số 1, 2, 3 và 4.

Bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Hiệu trưởng Trường THPT Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Ngũ Hành Sơn

Cùng với việc thành lập các đơn vị mới, Giám đốc Sở GD-ĐT ký 11 quyết định bổ nhiệm người đứng đầu và 24 quyết định bổ nhiệm cấp phó. Thời hạn bổ nhiệm người đứng đầu là 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

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XUÂN QUỲNH