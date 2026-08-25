Giáo dục

Khởi công tổ hợp giáo dục đầu tiên của khu vực Tây Bắc

SGGPO

Ngày 25-8, Tập đoàn FPT đã khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên. Đây là tổ hợp giáo dục đầu tiên của khu vực Tây Bắc có đầy đủ các hệ đào tạo từ phổ thông đến cao đẳng, đại học và sau đại học, định hướng đào tạo nhân lực công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương và khu vực.

Tập đoàn FPT đã khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: ANH VÂN
Tập đoàn FPT đã khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: ANH VÂN

Tổ hợp Giáo dục FPT được đặt tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, có diện tích xây dựng hơn 2,1ha trên tổng diện tích khoảng 10,5 ha. Các hạng mục chính gồm: toà nhà hiệu bộ và giảng đường, ký túc xá, công trình phụ trợ. Giai đoạn một của tổ hợp dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1-2028.

Tổ hợp được định hướng tổ chức hoạt động đào tạo ưu tiên một số lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm bán dẫn, an ninh mạng, máy bay không người lái (UAV) và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác ở hệ giáo dục nghề nghiệp và đại học. Bậc phổ thông tiếp tục theo định hướng gắn kiến thức phổ thông với trải nghiệm, đồng thời trang bị kỹ năng số, tư duy công nghệ và ngoại ngữ cho học sinh.

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND dân tỉnh Điện Biên tin tưởng, sau khi hoàn thành, tổ hợp sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh, sinh viên tại Điện Biên và khu vực Tây Bắc; góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng số.

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Thiết kế tổ hợp giáo dục lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh đồng Mường Thanh, Điện Biên. Ảnh: ANH VÂN

Với mô hình đào tạo từ tiểu học đến sau đại học, Tổ hợp Giáo dục FPT được kỳ vọng bổ sung một mô hình giáo dục ngoài công lập có quy mô lớn tại địa phương. Trước đó, Tổ hợp giáo dục tại Hải Phòng đã được FPT khởi công vào tháng 3.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh đồng Mường Thanh, tổ hợp giáo dục được thiết kế theo lối kiến trúc xanh: các khối giảng đường đan xen với không gian xanh, lấy quảng trường làm tâm điểm kết nối.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Tổ hợp giáo dục FPT Hiệu bộ Giảng đường Điện Biên Điện Biên Phủ Mường Thanh Ký túc xá Tổ hợp

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