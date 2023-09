Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng tới 71,46%

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp sáng ngày 6-9, nhóm công tác của Ủy ban cho biết, trong kỳ báo cáo (từ 1-10-2022 đến ngày 31-7-2023), đã phát hiện 4.946 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 13,6%), 679 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ (nhiều hơn 71,46%) so với kỳ thống kê trước.

Các cơ quan đã phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực với phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Điển hình là các vụ án Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, vụ án Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC.

Theo báo cáo của nhóm công tác: “Tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến phức tạp”. Nổi lên là các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm định an toàn phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch lái xe, khai thác tài nguyên, khoáng sản; vi phạm quy định về quản lý tài sản công, đấu thầu, đấu giá; vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... Trong khi đó, tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, chủ yếu là các sai phạm trong công tác thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và quản lý, sử dụng đất đai với mục đích trục lợi…

Thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đề cập đến số liệu, tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 71,46% về số vụ, tăng 116,17% về số đối tượng, đặc biệt số vụ nhận hối lộ bị phát hiện tăng 312,5%.

“Điều này cho thấy công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nên việc phát hiện và xử lý ngày càng nhiều”, Phó Chủ nhiệm Mai Thị Phương Hoa nhận định. Tuy nhiên, việc để xảy ra nhiều vụ tham nhũng cũng cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực.

Theo Phó Chủ nhiệm Mai Thị Phương Hoa, vấn đề đặt ra là cần nâng cao hơn nữa việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, người có thẩm quyền, kiểm soát hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng pháp luật.

Đáng lưu ý, đối với lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, đào tạo và sát hạch lái xe, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phiếu lý lịch tư pháp còn nhiều sơ hở để các đối tượng lợi dụng trục lợi, nhận hối lộ. Những hành vi vi phạm này kéo dài trong nhiều năm, xảy ra nhiều nơi trên cả nước, nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý.

Điển hình là vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Đăng kiểm - Bộ GTVT và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại các tỉnh, TP trên cả nước. Đến tháng 5-2023 đã khởi tố 68 vụ án, khám xét 103 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên với nhiều tội danh khác nhau. Hay vụ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Sở LĐTB-XH tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác…

Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cũng phản ánh, dư luận và cử tri vẫn băn khoăn với vấn đề nổi lên thời gian qua như việc “có hay không” sự bắt tay giữa một số ngân hàng và các công ty bảo hiểm để các nhân viên ngân hàng tư vấn sai sự thật, mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm đầu tư. “Đến nay đã có hàng ngàn đơn tố cáo, khiếu nại của người dân làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân với hệ thống ngân hàng và bảo hiểm”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nêu.

Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo, hiện đã xuất hiện tình trạng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, công ty luật dưới hình thức mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản với các thủ đoạn đe dọa, khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại gây hoang mang trong dư luận. Có những vụ việc với hàng trăm đối tượng tham gia, số bị hại lên đến hàng triệu người, xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố. Điển hình là vụ băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty Luật Pháp Việt có 415 đối tượng thực hiện với khoảng 3 triệu bị hại trên toàn quốc; vụ cưỡng đoạt tài sản do Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện tại TPHCM…