Sôi động dịch vụ "làm đẹp" nhà cửa, xe hơi

Một trung tâm chăm sóc xe hơi trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) tấp nập khách hàng

Tranh thủ chăm sóc "xế cưng"

Mới đầu giờ sáng, anh Võ Thái Huy (ngụ phường Thới An, quận 12) tranh thủ đưa chiếc Hyundai Tusson của mình ra showroom Hyundai miền Nam (quốc lộ 1A) để bảo dưỡng định kỳ và sửa sang lại đón tết. “Xe đi ròng rã cả năm rồi nên tôi muốn đưa “xế cưng” ra hãng để làm đẹp xe và đánh bóng lại những vết xước, cũng như mua thêm một số phụ kiện để xe đẹp hơn”, anh Huy nói. Không chỉ tại đại lý chính hãng, các garage cũng bận rộn hơn với lượng khách đông đúc những ngày cận tết.

Vừa dán lại phim cách nhiệt cho chiếc Kia Rio ở một garage tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), chị Thanh Bình cho hay, phải chờ khá lâu vì khách đông. Để kịp phục vụ khách hàng, một số garage ô tô phải thuê thêm thợ, bố trí tăng ca, cung cấp thêm nhiều gói dịch vụ tân trang như trang bị đèn LED, camera hành trình, nâng cấp các dịch vụ giải trí trong xe… bên cạnh các dịch vụ thông thường như sơn sửa, rửa xe, bảo dưỡng, dọn nội thất.

Anh Nguyễn Hải Châu, chủ garage ô tô Tân Châu (đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp), cho biết, từ đầu tháng Chạp này, garage đón lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. Dự kiến, càng gần đến tết, lượng khách hàng sẽ tăng thêm nhiều. Trong khi đó, anh Ngô Thanh Trí, đại diện bộ phận sửa chữa Western Ford Saigon (đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân), chia sẻ, việc bảo dưỡng, chăm sóc ô tô nên làm sớm, trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, bởi khách hàng có thời gian dò giá, lựa chọn dịch vụ. Còn như thời điểm tháng Chạp này, các chủ xe phải chen chúc, thậm chí bị “làm giá” vì garage thiếu thợ, khó mua vật tư, thiết bị.

Vừa sửa nhà, vừa lo

Gia đình anh Nguyễn Văn Hòe, ngụ phường An Lạc (quận Bình Tân), ở trong căn nhà cấp 4 có tổng diện tích 60m2 đã hơn 5 năm, tường vách xuống cấp theo thời gian. Cuối năm 2023, anh Hòe tìm thuê một chủ thầu xây dựng để tân trang nhà cửa đón tết. Do chủ thầu bận “chạy sô” cuối năm nên dù đã sơn, sửa nhà 3 tuần nhưng gia đình anh vẫn chưa dọn về ở được. “Tưởng đơn giản, nhà chỉ thi công chừng 2 tuần sẽ xong, ai dè đã sát tết rồi mà vẫn khá bề bộn. Họ nói phải 10 ngày nữa thì việc sơn sửa nhà cửa mới xong”, anh Hòe tâm sự.

Theo ghi nhận, dịp tết năm nay, dịch vụ sửa chữa, tân trang nhà cửa khá đa dạng, như sơn mới lại nhà kiêm luôn giặt thảm, rèm cửa, lau dọn đồ đạc, chà bóng sàn nhà, làm sạch cửa kính… Bên cạnh đó, đơn vị dịch vụ còn kiêm luôn cả việc trang trí, làm lại nội thất toàn bộ căn nhà. Trên trang mạng, các dịch vụ tân trang nhà cửa cũng nở rộ chào mời như Group “Dọn nhà Tết TP Thủ Đức” rao những hạng mục tổng vệ sinh làm sạch nhà cửa gồm vệ sinh nội thất, các thiết bị đèn, quạt; vệ sinh nền, kính, thang bộ, sân thượng… với giá linh hoạt.

Cụ thể, căn hộ có diện tích hơn 100m2 giá tổng 4-5 triệu đồng; vệ sinh nhà phố dưới 200m2 có giá 4,5-6 triệu đồng… Tuy nhiên, nhiều đơn vị dịch vụ cho biết vẫn còn chờ điện thoại nhận đơn, trong khi các năm trước, vào giờ này đã ngưng nhận. Ngược lại, đối với các đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp, lượng khách đặt tăng cao. Đại diện Công ty TNHH bTaskee, doanh nghiệp chuyên cung cấp đa dịch vụ tiện ích (vệ sinh máy lạnh, dọn dẹp nhà, đi chợ...), cho biết nhu cầu thuê người dọn dẹp, tân trang nhà cửa, trông nhà dịp tết đều tăng so với ngày thường. Đơn cử, tháng Chạp này công ty tăng đơn khoảng 20%-30% so với ngày thường, nhưng vẫn thấp hơn các năm vì phần nào do ảnh hưởng kinh tế khó khăn.

Theo một số công ty dịch vụ sửa chữa nhà uy tín tại TPHCM, dịp cuối năm cũng xuất hiện một số công ty “ma”, dịch vụ tự lập, tự phát nhận khách làm hợp đồng rồi thuê lại lao động tự do vào làm việc. Do không có tay nghề cũng như trách nhiệm, nên hầu như những khách hàng gặp phải dịch vụ kiểu này đều dở khóc dở cười vì mới tu sửa ít hôm mà căn nhà trở nên xuống cấp. Vì vậy, nếu người dân có nhu cầu tân trang nhà cửa thời điểm này nên tìm đến những công ty lớn, có uy tín.

ĐỨC TRUNG