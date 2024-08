Sớm giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dài cổ chờ, khó liên hệ cơ quan thuế

Chị M.A nộp hồ sơ hoàn thuế qua cổng thông tin điện tử và được Chi cục Thuế TP Thủ Đức tiếp nhận từ ngày 10-5 (loại tờ khai lần đầu). Tuy nhiên, chờ đến giữa tháng 7 mà vẫn chưa có bất kỳ thông báo gì khiến chị lo lắng không biết hồ sơ cần bổ sung thêm gì, được chấp nhận hay không.

“Số tiền hoàn chưa tới 10 triệu đồng, nhưng đó là tiền mồ hôi công sức của mình vất vả kiếm được, nên khi lâu quá không thấy phản hồi tôi không biết phải làm sao”, chị M.A chia sẻ.

Cùng “cảnh ngộ”, anh M. nộp hồ sơ hoàn thuế hơn một tháng nay, hệ thống dữ liệu cơ quan thuế hiển thị trạng thái “hạch toán thành công”. Sốt ruột, anh gọi lên cơ quan thuế cả chục cuộc nhưng không ai nghe máy, hoặc bị dập máy ngang. “Dân mà chậm đóng thuế thì phạt tới phạt lui, còn cơ quan thuế chậm trễ thì chẳng làm sao cả”, anh M. bức xúc.

Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những trường hợp như chị A., anh M. có thể đang nằm trong số gần 68.000 hồ sơ hoàn thuế TNCN mà Cục Thuế TPHCM đang giải quyết. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TPHCM đã tiếp nhận 174.478 hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN, tăng 38% so với cùng kỳ. Số quyết định đã ban hành là 54.495 hồ sơ, giảm 20% so với cùng kỳ. Số tiền hoàn là 375 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Số hồ sơ không hoàn là 52.049 hồ sơ, tăng 71% so với cùng kỳ. Hiện có gần 68.000 hồ sơ đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 38,9% số hồ sơ tiếp nhận.

Tình trạng chậm, tồn đọng hồ sơ hoàn thuế TNCN khiến không ít người dân bức xúc. Có trường hợp, sau cả chục lần liên hệ với cơ quan thuế mà không thành công, người nộp thuế phản ánh thẳng lên cổng thông tin của Bộ Tài chính, sau đó bị cán bộ chi cục thuế địa phương gọi điện trách móc! Chưa kể, khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7, nhiều người nộp tờ khai hoàn thuế nhưng được thông báo “Lý do không chấp nhận: tài khoản ngân hàng của người nộp thuế không tồn tại trong đăng ký thuế”, trong khi cũng tài khoản đó trước đây vẫn làm việc bình thường với cơ quan thuế. Sau đó mới vỡ lẽ là do… lỗi hệ thống!

Sẽ xử lý hồ sơ đúng thời hạn

Lý giải nguyên nhân hơn 52.000 hồ sơ hoàn thuế TNCN không được hoàn thuế, lãnh đạo một chi cục thuế tại TPHCM cho biết có nhiều nguyên nhân. Trong đó, khi giải quyết hồ sơ, cơ quan thuế phát hiện cá nhân kê khai sót thu nhập, hoặc kê khai sai, trùng thông tin người phụ thuộc… Chủ yếu các trường hợp này có nhiều nguồn thu nhập và tự mình thực hiện quyết toán thuế TNCN. Cá biệt, qua rà soát hồ sơ, phát hiện có những trường hợp người lao động bị khai khống thu nhập.

Chẳng hạn, chị T.H. (ngụ TPHCM) khi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN mới phát hiện mình “được” một công ty ở tận Đồng Nai trả lương vào năm ngoái, mà chị không hề hay biết. Theo hướng dẫn, chị đã phản ánh sự việc với cơ quan thuế và công ty đó bị xử phạt, truy thu thuế theo quy định. Sở dĩ có công ty tự ý sử dụng thông tin cá nhân, như họ tên, số căn cước công dân, mã số thuế rồi kê khai tính tiền lương, tiền công là nhằm tính vào chi phí tiền lương, tiền công từ đó gian lận về thuế.

Theo lãnh đạo ngành thuế, trước đây khi chưa có eTax Mobile (một ứng dụng thuế điện tử cài đặt trên điện thoại), người nộp thuế thường khó biết được việc mình bị khai khống thu nhập. Nhưng hiện nay với hệ thống này, người nộp thuế có thể tra cứu chi tiết các khoản thu nhập của mình, sớm phát hiện và báo cáo cơ quan thuế xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người nộp thuế. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, hiện nay đang có khoảng 1 triệu người sử dụng ứng dụng này để quản lý các thông tin về tình trạng nộp thuế của bản thân. Đặc biệt, các trường hợp có từ hai nguồn thu nhập trở lên cần cài ứng dụng để nắm được thông tin, chủ động quyết toán thuế.

Tại TPHCM, lãnh đạo Cục Thuế TPHCM cho biết, sẽ có kế hoạch tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN và biện pháp giảm rủi ro trong hoàn thuế TNCN. Trong thời gian tới, sẽ tập trung xử lý hồ sơ quyết toán TNCN năm 2023 đảm bảo đúng thời hạn quy định, thực hiện các biện pháp xác minh tính chính xác của chứng từ khấu trừ thuế TNCN do người nộp thuế cung cấp, ngăn chặn tình trạng kê khai khống, gian lận hoàn thuế TNCN. Bên cạnh đó, Cục Thuế TPHCM cũng nghiên cứu phương pháp trích xuất dữ liệu để cảnh báo rủi ro về nguồn thu nhập trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM cũng sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị về việc bổ sung chứng từ, tài liệu, tra cứu các thông tin liên quan và bù trừ nghĩa vụ thuế trước khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

MAI HOA