Sớm giải quyết mâu thuẫn ở chung cư The Era Town

Theo phản ánh của cư dân chung cư The Era Town (quận 7, TPHCM), từ việc chưa thống nhất về phí quản lý, người dân không đóng phí, Ban Quản lý (BQL) chung cư đã cắt nước sinh hoạt, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng gay gắt, bảo vệ chung cư đã xô xát với người dân.

Cắt nước để trả đũa

Nhiều tháng nay, người dân ở chung cư The Era Town (phường Phú Mỹ, quận 7) do Công ty cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư sống trong lo lắng vì nguồn nước sinh hoạt có thể bị cắt bất cứ lúc nào. Cuộc sống người dân luôn căng thẳng vì phải thường xuyên “tranh đấu” với lực lượng bảo vệ để bảo vệ nguồn nước.

Bà Lê Phạm Li Na (căn hộ số A2-30.06F), trình bày: BQL chung cư cho nhân viên bảo vệ cắt nước và lập chốt để giám sát, ngăn người dân vào mở van nước. Không chỉ vậy, họ còn chèn cao su vào ống nước, khóa tủ các đồng hồ nước…

“Có thời điểm, nhiều ngày liền, nước sinh hoạt của gia đình bị cúp. Tôi bồng con nhỏ ra mở khóa nước thì bị 6 bảo vệ ngăn cản. Tôi trình bày cần có nước để vệ sinh, nấu ăn cho con nhỏ ăn thì bảo vệ mới đồng ý cho mở nước. Vậy nhưng, hôm sau van nước tiếp tục bị khóa”, bà Li Na cho biết.

Ông Lữ Phan Vân Tuyền (căn hộ A2-25.09) bức xúc: BQL chung cư nhiều lần cúp nước để “trừng phạt” gia đình tôi. Họ không những cúp nguồn nước, không cho gia đình sử dụng mà còn xâm phạm vào tài sản riêng là tháo bỏ van đồng hồ nước. Không riêng gia đình ông Tuyền, nhiều hộ dân ở chung cư này sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu vì bị cúp nước đột ngột, cuộc sống bất an.

Bảo vệ chung cư và cư dân thường xuyên canh chừng lẫn nhau

Tình trạng nước sinh hoạt bị cúp đột ngột, nhiều ngày và kéo dài đã khiến người dân rất bức xúc. Bà Lê Phạm Li Na cho biết, những ngày qua, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm đã xảy ra xô xát giữa cư dân với nhân viên bảo vệ chung cư. Thật may mắn, vụ việc chưa có người bị thương tích, chỉ gây mất trật tự, bất an cho người dân trong chung cư.

Chia sẻ để có tiếng nói chung

Nguyên nhân dẫn dến xô xát giữa cư dân với bảo vệ chung cư The Era Town là do không thống nhất về phí quản lý chung cư, nên người dân phản đối bằng cách không đóng phí, còn BQL chung cư thì cắt nước sinh hoạt của dân. Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm nay, ngày càng gay gắt do các bên quyết tâm bảo vệ phần đúng về mình.

Khi chung cư đưa vào sử dụng từ ngày 25-4-2015, Công ty cổ phần Đức Khải có văn bản số 146/2015 thông báo về việc thu phí quản lý vận hành chung cư (tính theo diện tích thông thủy quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ Xây dựng), đơn giá phí (gồm VAT) là 7.600 đồng/m²/tháng đối với căn hộ đã bàn giao.

Ngày 6-12-2022, chủ đầu tư có văn bản số 54/2022/TB-QLVH, quy định cách tính phí quản lý vận hành chung cư mới, cụ thể: trước khi có Thông tư 03/2014 và văn bản số 146/2015, đơn giá phí quản lý tính theo diện tích tim tường (sàn xây dựng) là 7.000 đồng/m²/tháng; sau khi có Thông tư 03/2014 và văn bản số 146/2015, đơn giá tính diện tích thông thủy (sàn sử dụng) là 7.600 đồng/m²/tháng; và từ ngày 1-12-2022, công ty áp dụng cả 2 cách tính, đơn giá phí quản lý theo diện tích tim tường (sàn xây dựng) là 7.000 đồng/m²/tháng và thông thủy (sàn sử dụng) là 7.600 đồng/m²/tháng. Theo quy định mới, người dân có quyền lựa chọn cách tính diện tích đóng phí, nhưng số tiền thực đóng không thay đổi nhiều.

Vì mức phí tính theo diện tích thông thủy (sàn sử dụng) vẫn giữ mức 7.600 đồng/m²/tháng, còn mức phí theo diện tích tim tường (sàn xây dựng) là 7.000 đồng/m²/tháng, giảm 600 đồng nhưng số diện tích mỗi căn hộ sẽ tăng so với diện tích sàn sử dụng.

Theo ông Lữ Phan Vân Tuyền, Thông tư 03/2014 có hiệu lực từ ngày 8-4-2014 nhưng đến ngày 1-12-2022, chủ đầu tư mới áp dụng là quá chậm, dẫn đến thu phí quản lý vận hành chung cư trái quy định trong khoảng thời gian hơn 8 năm.

Giải quyết mâu thuẫn này, ngày 14-6-2024, UBND phường Phú Mỹ đã chủ trì buổi làm việc giữa BQL chung cư The Era Town và cư dân. Người dân yêu cầu BQL chung cư mở lại nước sinh hoạt và đưa lực lượng bảo vệ ra khỏi vị trí hộ dân. Đại diện BQL chung cư lại cho rằng, việc quản lý phải thu phí theo quy định mới có thể vận hành tòa nhà.

Bà Lâm Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ đề nghị, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ và Quản lý chung cư The Era Town tiếp tục cung cấp nước sinh hoạt, còn cư dân đảm bảo chi trả phí dịch vụ với mức giá theo hợp đồng thỏa thuận ban đầu. Buổi làm việc không tìm được tiếng nói chung, còn đề nghị của Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ không được các bên thực hiện nên xô xát đã xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Phi Xuân (căn hộ A3-15.10) cho biết, ngày 11-7, UBND phường Phú Mỹ tổ chức hòa giải với BQL chung cư nhưng lại hạn chế người dân tham dự. Hai bên không tìm được tiếng nói chung nên buổi hòa giải không thành.

Trong khi 2 bên cố bảo vệ phần đúng về phía mình, chính quyền lại hạn chế người dân tham gia hòa giải thì mâu thuẫn sẽ còn kéo dài, chưa biết đến bao giờ. Thực tế cho thấy, văn bản quy phạm pháp luật hay mô hình quản lý chung cư chưa thể bao quát tất cả quan hệ có liên quan mà cần phải điều chỉnh, hoàn thiện dần. BQL chung cư, cư dân và chính quyền địa phương cũng cần sẻ chia để tìm ra tiếng nói chung, sớm tạo dựng cuộc sống an lành cho người dân.

TRẦN YÊN